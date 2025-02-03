Темп роста выручки крупнейших EdTech-компаний России замедлился

100 крупнейших российских компаний в сфере EdTech в 2024 году показали суммарный рост выручки на 19% год к году, до 144,5 млрд рублей. При этом за предыдущий период рост составил 32%, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на подсчеты аналитической компании Smart Ranking.

Изменения также произошли в позициях лидеров отрасли. «Синергия» заняла первое место по объему выручки (12,7 млрд рублей, рост на 50,2% за год), ранее будучи на третьем. На втором месте расположился Skillbox Holding, принадлежащий VK, с выручкой 12,2 млрд рублей (-1,13%), на третьем — Skyeng с показателем 12 млрд рублей (+0,83%).

Несмотря на это, уровень консолидации в секторе EdTech остается стабильным: топ-10 игроков рынка продолжают контролировать примерно 55% выручки среди 100 самых крупных компаний индустрии, отметили аналитики.

Тем не менее темпы роста отдельных сегментов рынка замедляются. Например, рост выручки сегмента детского образования сократился с 39% в 2023 году до 32,6% в 2024-м, а сферы «Разработчики и платформы» — с 49% до 23,7%.

Кроме того, с падением на 51% столкнулась индустрия бизнес-образования. Аналитики связали это с уголовным делом против основателя образовательной компании «Like Центр» Аяза Шабутдинова. В конце января прокуратура Москвы завершила предварительное расследование дела предпринимателя — ему предъявлено обвинение в совершении 113 эпизодов мошенничества.

Одна из причин снижения темпов роста выручки в EdTech-отрасли — высокая ключевая ставка Центробанка, считает гендиректор «Нетологии» (в октябре компания вошла в состав «Сбера») Марианна Снигирева.

«Стоимость курсов остается высокой, 100 тыс. рублей — значительная сумма, которую сложно оплатить с одной зарплаты», — напомнила она. По словам Снигиревой, раньше люди чаще брали кредиты на обучение, но с ростом ставок их доступность снизилась, а банки стали реже их одобрять.

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