К концу 2023 года в России появится платформа для бесплатного изучения блокчейна и IT-технологий Web3on. Сейчас пилотный проект тестируется в одном из московских вузов. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе платформы Национальной технологической инициативы.

В РФ к концу 2023 года появится платформа для бесплатного изучения блокчейна