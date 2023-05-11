В РФ к концу 2023 года появится платформа для бесплатного изучения блокчейна

К концу 2023 года в России появится платформа для бесплатного изучения блокчейна и IT-технологий Web3on. Сейчас пилотный проект тестируется в одном из московских вузов. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе платформы Национальной технологической инициативы.
На платформе уже есть инструменты по технологиям распределенного реестра, в дальнейшем добавят контент по машинному обучению, искусственному интеллекту (AI), анализу данных, интернету вещей (IoT) и т. д.
Для обычных пользователей доступ к контенту бесплатный, также будет доступна платная расширенная подписка, говорится в сообщении. Проект уже заинтересовал университеты из Санкт-Петербурга и Новосибирска.
Фото на обложке: Nuva Frames /
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