Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

В РФ к концу 2023 года появится платформа для бесплатного изучения блокчейна

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

К концу 2023 года в России появится платформа для бесплатного изучения блокчейна и IT-технологий Web3on. Сейчас пилотный проект тестируется в одном из московских вузов. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе платформы Национальной технологической инициативы.

В РФ к концу 2023 года появится платформа для бесплатного изучения блокчейна

На платформе уже есть инструменты по технологиям распределенного реестра, в дальнейшем добавят контент по машинному обучению, искусственному интеллекту (AI), анализу данных, интернету вещей (IoT) и т. д.

Для обычных пользователей доступ к контенту бесплатный, также будет доступна платная расширенная подписка, говорится в сообщении. Проект уже заинтересовал университеты из Санкт-Петербурга и Новосибирска.

Фото на обложке: Nuva Frames / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Опросы на собеседованиях и сайтах знакомств: новые способы проводить кастдев
  2. 2 15% руководителей российских компаний не готовы нанимать выпускников онлайн-курсов
  3. 3 Фаундеры стартапов смогут «продать» свои проекты за полторы минуты на Let's Pitch
  4. 4 Без вложений, команды и инвестиций: как уйти из найма и открыть собственное агентство. Часть 1
  5. 5 Ошибки на уровне продаж и продукта, которые «топят» онлайн-школы
EdTech: карта российского рынка
Все компании и инвесторы в области образовательных технологий
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

11 мая 2023

Samokat.tech Hack Days

11 мая 2023

Random Pitch

12 мая 2023

Huawei Startup Incubator Cohort 2

Все ВОЗМОЖНОСТИ