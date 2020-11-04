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В Москве пройдет дискуссия на тему образования и будущего рынка труда

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Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

17 ноября состоится встреча на тему «Образование и карьера. Будущее рынка труда». Участники обсудят тренды, устаревшие профессии, влияние пандемии на рынок труда, а также стартапы, которые развивают образовательные и HR-технологии. Участие бесплатное.

В Москве пройдет дискуссия на тему образования и будущего рынка труда

В качестве спикеров выступят:

  • Игорь Калошин, бизнес-ангел, венчурный инвестор, основатель сообщества бизнес-ангелов Angelsdeck;
  • Ирина Святицкая, руководитель молодежного направления HeadHunter;
  • Владимир Ермолаев, директор по развитию Московского университета имени С.Ю. Витте;
  • Ксения Мартынова, управляющий директор, начальник управления привлечения и отбора талантов в блоке HR Сбербанка.

Мероприятие пройдет в Москве по адресу Новорогожская улица, дом 19, строение 1. Узнать подробности и зарегистрироваться для участия можно по ссылке.

Фото на обложке: Matej Kastelic / Shutterstock

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