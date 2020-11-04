17 ноября состоится встреча на тему «Образование и карьера. Будущее рынка труда». Участники обсудят тренды, устаревшие профессии, влияние пандемии на рынок труда, а также стартапы, которые развивают образовательные и HR-технологии. Участие бесплатное.

В Москве пройдет дискуссия на тему образования и будущего рынка труда