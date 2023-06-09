Образовательные платформы могут обязать лицензировать свои курсы

В Госдуме предложили ввести обязательное лицензирование курсов образовательных платформ. Это коснется не всех курсов, а только тех, по окончании которых студент получает диплом. К проверке содержимого таких курсов собираются привлечь отраслевые вузы.

Госдума обсуждает введение обязательного лицензирования курсов образовательных платформ. Об этом депутат нижней палаты парламента Александр Хинштейн написал в своем telegram-канале. К этому процессу планируется привлекать отраслевые вузы.

«Концепция предусматривает, что высшая школа будет участвовать в анализе курсов через Рособрнадзор и Росаккредитацию», – отметил Хинштейн.

По словам Хинштейна, тренинги и вебинары инициатива не коснется.

«Проще говоря, если вы учите своих подписчиков в соцсетях, как высаживать рассаду, сертификация не потребуется. Но если это ДПО (дополнительное профессиональное образование), по итогам которого выдается диплом, то материалы должны проходить соответствующую аккредитацию, как и в оффлайн-образовании», – объяснил депутат.

На данный момент лицензированию подлежат только сами образовательные платформы, а не курсы, которые они преподают. Онлайн-площадки, преподающие образовательные курсы, получают лицензию на свою деятельность в региональных министерствах образования и науки.

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