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Образовательные платформы могут обязать лицензировать свои курсы

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

В Госдуме предложили ввести обязательное лицензирование курсов образовательных платформ. Это коснется не всех курсов, а только тех, по окончании которых студент получает диплом. К проверке содержимого таких курсов собираются привлечь отраслевые вузы.

Образовательные платформы могут обязать лицензировать свои курсы

Госдума обсуждает введение обязательного лицензирования курсов образовательных платформ. Об этом депутат нижней палаты парламента Александр Хинштейн написал в своем telegram-канале. К этому процессу планируется привлекать отраслевые вузы.

«Концепция предусматривает, что высшая школа будет участвовать в анализе курсов через Рособрнадзор и Росаккредитацию», – отметил Хинштейн. 

По словам Хинштейна, тренинги и вебинары инициатива не коснется.

«Проще говоря, если вы учите своих подписчиков в соцсетях, как высаживать рассаду, сертификация не потребуется. Но если это ДПО (дополнительное профессиональное образование), по итогам которого выдается диплом, то материалы должны проходить соответствующую аккредитацию, как и в оффлайн-образовании», – объяснил депутат.

На данный момент лицензированию подлежат только сами образовательные платформы, а не курсы, которые они преподают. Онлайн-площадки, преподающие образовательные курсы, получают лицензию на свою деятельность в региональных министерствах образования и науки.

Фото на обложке: fizkes / Shutterstock

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