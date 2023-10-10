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Стартап iSavvy Education по обучению детей в Minecraft привлек $50 тыс. на масштабирование бизнеса

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

EdTech-стартап iSavvy Education, разработавший образовательную платформу на базе компьютерной игры Minecraft, привлек $50 тыс. инвестиций. Средства направят на масштабирование бизнеса, портирование продукта на мобильные устройства.

Стартап iSavvy Education по обучению детей в Minecraft привлек $50 тыс. на масштабирование бизнеса

Стартап iSavvy Education привлек $50 тыс. инвестиций от сооснователя криптовалютного проекта 1inch Network Антон Букова. Об этом RB.RU рассказал основатель проекта Ростислав Планкин.

«Полученное финансирование стартап вложит в масштабирования бизнеса, доработку экосистемы образовательных игр, портирование продукта на мобильные устройства», – отметил Планкин. Оценку компании он не озвучил.

iSavvy Education – образовательную платформу для детей, обучение в которой проходит в мире, созданном на базе компьютерной игры Minecraft. Каждый учебный предмет или тема представляет собой игровую среду с историей и квестами для вовлечения детей в образовательный процесс.

iSavvy Education основан в 2022 году. Стартап локализован в Азербайджане и ориентирован на страны СНГ. На раннем этапе развития компания привлекла инвестиции от бизнес-ангела из Азербайджана.

Фото на обложке: pariwat pannium / Shutterstock

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