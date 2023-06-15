Образовательный стартап Educate Online привлек $640 тыс. от Бахта Ниязова и других

Американский образовательный стартап Educate Online завершил bridge раунд и привлек $640 тысяч от 27 бизнес-ангелов в UMAY Angel’s Club. Лид-инвестором и синдикатором сделки стал Бахт Ниязов, сообщили в MOST Ecosystem.
Команда Educate Online сфокусирована на расширении бизнеса в странах с быстро растущими рынками. Доля выручки, полученной за пределами стран СНГ, составляет 95%. Привлеченные инвестиции пойдут на развитие онлайн-платформы и выход на рынки Латинской Америки и Юго-Восточной Азии.
Компанию основали в 2018 году Игорь Боровиков и Александр Желтов. Educate Online — это платформа для дистанционного обучения в школах Великобритании, США и Канады. Закончившим обучение выдаются дипломы, с которыми в дальнейшем возможно поступление в университеты мира.
Фото на обложке: Unsplash
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