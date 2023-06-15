Американский образовательный стартап Educate Online завершил bridge раунд и привлек $640 тысяч от 27 бизнес-ангелов в UMAY Angel’s Club. Лид-инвестором и синдикатором сделки стал Бахт Ниязов, сообщили в MOST Ecosystem.

Образовательный стартап Educate Online привлек $640 тыс. от Бахта Ниязова и других