Educate Online с российскими корнями привлек $4 млн на масштабирование бизнеса за рубежом

Американский EdTech-стартап Educate Online, который основали Игорь Боровиков и Александр Желтов, привлек $4 млн от венчурных фондов, компании Softline и клуба бизнес-ангелов Angelsdeck. Средства планируют направить на масштабирование бизнеса за рубежом.

О закрытии Educate Online очередного раунда инвестиций пишет Forbes.

Объем раунда составил $4 млн. В число инвесторов вошли венчурные фонды Xploration Capital, TMT Investments, Flyer One Ventures, IT-компания Softline, совладельцем которой является сооснователь Educate Online Игорь Боровиков, а также клуб бизнес-ангелов Angelsdeck. Оценку компании по итогам сделки стороны не раскрывают.

Educate Online планирует направить привлеченные средства на масштабирование собственного бизнеса за рубежом, в частности в Азии и на Ближнем Востоке, а также на создание международного студенческого сообщества.

Решение Educate Online позволяет получить образование за рубежом в режиме онлайн. Закончившим обучение выдаются дипломы, с которыми в дальнейшем возможно поступление в университеты мира. Стоимость получения диплома составляет от $5 до $10 тысяч.

По собственным данным, в 2020 году оборот стартапа вырос в 5,5 раз. За последний год через Educate Online в школы записались более 2,5 тысяч студентов из 18 стран.

Educate Online основали в 2018 году Игорь Боровиков и Александр Желтов. По актуальным данным Crunchbase, общий объем привлеченных компаний средств без учета текущего раунда составляет $1,4 млн. Первым инвестором стартапа была компания Softline, совладельцем которой является Боровиков.

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