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Российский стартап Educate Online привлек инвестиции в $650 тысяч

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Наталья Дмитриева
Наталья Дмитриева

Редактор новостей

Наталья Дмитриева

Educate Online привлек $650 тысяч от 22 бизнес-ангелов в раунде Seed. В проект вложились члены клуба венчурных инвесторов Angelsdeck. Лид-инвестором и синдикатором сделки выступил сингапурский инвестиционный холдинг Altergate.vc. Об этом Rusbase сообщили представители EdTech-стартапа.

Российский стартап Educate Online привлек инвестиции в $650 тысяч

Стартап помогает через онлайн-платформу получить зарубежное образование дистанционно. Дети от 5 до 19 лет могут удаленно поступить в иностранную (например, американскую, канадскую и т.д.) школу и получить диплом из любой точки мира, не тратя деньги на переезд и жизнь за границей.

Стартовые инвестиции Educate Online получил от основателя Softline Игоря Боровикова. В 2018 году он выступил как co-founder и первый инвестор, вложив в проект $200 тысяч.

Привлеченные в текущем раунде $650 тысяч стартап направит на доработку и развитие онлайн-платформы, а также на выход на зарубежные рынки — особенно в страны Европы и юго-восточной Азии. Кроме того, проект будет привлекать в команду новых топов  — специалистов с экспертизой в сфере EdTech.

«Наличие клубов бизнес-ангелов существенно облегчает сбор средств на раунде Seed. Большое количество инвесторов заходят с небольшими чеками, при этом добавляя свою экспертизу, которая так важна для того, чтобы дойти до раунда А», — пояснил основатель Educate Online Александр Желтов.

Кроме финансовых средств по итогам раунда Educate Online получает компетенции инвесторов в маркетинге, экспансии, выстраивании структуры компании, помощь в выходе на зарубежные рынки и разработке IT-платформы. Следующие инвестиции раунда А Educate Online планирует привлечь в течение года.

Фото: Unsplash

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