Каждый пятый россиянин планирует пройти обучение, чтобы сменить работу

Почти половина (47%) жителей РФ планируют в течение ближайшего года получить дополнительное образование, пройти курсы или тренинги за свой счет, почти каждый пятый из них преследует цель сменить работу, выяснил в ходе опроса сервис по поиску работы SuperJob.

Повысить квалификацию самостоятельно, без финансовой поддержки работодателя в ближайшем году планируют 47% россиян. Из них 36% ставят перед собой цель улучшить собственные профессиональные навыки, 22% — расширить знания, а каждый пятый (20%) нацелен на личностный рост.

Еще 19% хотели бы таким образом сменить профессию или сферу деятельности. 6% рассчитывает на рост зарплаты, а 5% — на повышение в должности.

28% экономически активных жителей РФ в ближайшее время не собираются учиться за свой счет. Из них 41% объясняет это дороговизной обучения и нехваткой средств, 13% признается в отсутствии желания, каждый десятый жалуется на нехватку времени. 8% убеждены, что все необходимые знания у них уже есть, а 6% не видит в обучении никакого смысла.

По 2% не готовы учиться за свой счет в связи со сложностями при выборе направления, а также собственной ленью, плохим здоровьем или слишком «взрослым», по их мнению, возрастом.

Готовность к обучению за свой счет чаще демонстрирует молодежь до 24 лет (52%), среди опрошенных старше 45 лет желающих всего 42%.

Опрос был проведен в 386 населенных пунктах во всех округах России с 1 по 5 августа 2021 года среди экономически активного население старше 18 лет. В нем приняли участие 1600 респондентов.

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