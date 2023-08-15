Треть россиян готова проходить дополнительное обучение из-за страха потерять работу — опрос

Треть россиян (36%) готова тратить время и средства на дополнительное образование из-за страха потерять работу и столкнуться с последствиями собственной лени, выяснила онлайн-школа английского языка Skyeng.

Тревога, связанная с рисками лишиться рабочего места или не получить ожидаемое повышение, оказалась более серьезной мотивацией по сравнению с преимуществами, которое обещает обучение, показало исследование. Возможность вознаграждения в качестве главного стимула указали чуть более 24% респондентов.

Еще 20% указали, что не задумывались о своей мотивации обучения, и около 10% заявили, что вдохновляются кумиром.

При этом абсолютное большинство (93% опрошенных) отметили, что занимаются самообразованием. Две трети (66%) тратят на самостоятельное обучение от одного до пяти часов в неделю, четверть (26%) — от пяти до десяти часов и около 8% тратят на самообразование больше десяти часов в неделю.

Для почти половины (42%) главным препятствием в получении новых знаний и навыков стала высокая нагрузка на работе. Еще 38% признались, что ничего не успевают.

С распространением онлайн-обучения и образовательных видео в интернете (просмотр роликов YouTube предпочитают 49% опрошенных, обучение с онлайн-репетитором — 22%).

Компания опросила 19 тыс. человек по всей стране в возрасте старше 18 лет.

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