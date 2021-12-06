XI Евразийский ивент-форум (EFEA) пройдет в Санкт-Петербурге

19-21 января 2022 года в Санкт-Петербурге состоится XI Евразийский ивент-форум (EFEA). На одной площадке соберутся лидеры ивент-сообщества и эксперты делового и инсентив-туризма, чтобы обсудить, что ожидает ивент-индустрию в новом году.
Ключевая тема мероприятия — «С чистого листа. Новое начало/ Restarting. A New Chapter». В рамках нее обсудят:
- какой будет новая глава истории для ивент-индустрии в 2022 году;
- какие тренды будут определять поведение компаний на рынке;
- в какие цвета и тона окрасятся мероприятия будущего.
Также в дни работы форума состоятся выставка поставщиков оборудования и сервисных услуг Event EXPO, индивидуальные встречи с потенциальными заказчиками и подрядчиками в рамках Биржи деловых контактов, а также ежегодная премия событийной индустрии России EFEA Awards.
Подробнее о мероприятии — на сайте.
Организатор — Выставочный научно-исследовательский центр (ВНИЦ) R&C. Мероприятие пройдет под патронатом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации (ТПП РФ) и при поддержке Российского союза выставок и ярмарок (РСВЯ), Национального конгресс-бюро и Ассоциации директоров по Коммуникациям и корпоративным Медиа России (АКМР).
Фото на обложке: CatwalkPhotos /
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