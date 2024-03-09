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Гендиректор Sephora заявил о рекордах продаж из-за «эффекта помады»

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Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Генеральный директор быстро развивающегося косметического гиганта Sephora Гийом Мотт заявил, что компании удалось показать рекордные результаты по итогам года благодаря «эффекту помады» — стремлению потребителей даже в кризис радовать себя предметами роскоши, предпочтительно небольшими, если финансовая ситуация нестабильна.

Гендиректор Sephora заявил о рекордах продаж из-за «эффекта помады»

Sephora входит в холдинг LVMH (Christian Dior, Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Moët & Chandon, Hennessy, Chaumet и др.), который в 2023 году получил рекордную выручку ($10 млрд только в Северной Америке) именно благодаря росту популярности косметического бренда, напоминает Business Insider.

Sephora продает популярные бренды вроде Drunk Elephant и Fenty Beauty, которые часто становились вирусными в TikTok’е. И даже владелец всего холдинга Бернар Арно подчеркивал в годовом отчете связь роста продаж с «постоянно растущей популярностью концепции магазина Sephora по всему миру».

Выручка подразделения «выборочной розничной торговли» LVMH, куда как раз и входит Sephora, достигла €17,9 млрд евро ($19,6). Прибыль сегмента в сравнении с 2022 годом выросла на 76%, что превышает рост по направлениям fashion, ювелирной или часовой продукции.

Мотт добавил, что оптимистично настроен в отношении продаж Sephora, которые могут превысить €20 млрд «рано или поздно».

Фото на обложке: Unsplash

 

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