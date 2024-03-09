Гендиректор Sephora заявил о рекордах продаж из-за «эффекта помады»

Генеральный директор быстро развивающегося косметического гиганта Sephora Гийом Мотт заявил , что компании удалось показать рекордные результаты по итогам года благодаря «эффекту помады» — стремлению потребителей даже в кризис радовать себя предметами роскоши, предпочтительно небольшими, если финансовая ситуация нестабильна.

Sephora входит в холдинг LVMH (Christian Dior, Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Moët & Chandon, Hennessy, Chaumet и др.), который в 2023 году получил рекордную выручку ($10 млрд только в Северной Америке) именно благодаря росту популярности косметического бренда, напоминает Business Insider.

Sephora продает популярные бренды вроде Drunk Elephant и Fenty Beauty, которые часто становились вирусными в TikTok’е. И даже владелец всего холдинга Бернар Арно подчеркивал в годовом отчете связь роста продаж с «постоянно растущей популярностью концепции магазина Sephora по всему миру».

Выручка подразделения «выборочной розничной торговли» LVMH, куда как раз и входит Sephora, достигла €17,9 млрд евро ($19,6). Прибыль сегмента в сравнении с 2022 годом выросла на 76%, что превышает рост по направлениям fashion, ювелирной или часовой продукции.

Мотт добавил, что оптимистично настроен в отношении продаж Sephora, которые могут превысить €20 млрд «рано или поздно».

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