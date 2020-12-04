На Breakfast deal обсудят эффективные маркетинговые инструменты 2021 года

Ирина Печерская
16 декабря в «Доме культур» на Сретенке пройдёт бизнес-завтрак от Startech.vc. Бизнес-акселератор приглашает обсудить с лидерами рынка волнующие вопросы о бизнесе во время завтрака.
На Breakfast deal обсудят эффективные маркетинговые инструменты 2021 годаИрина Печерская
Основные темы Breakfast deal:
- эффективные рекламные инструменты для бизнеса;
- как развивать MarTech-стартап и доказывать эффективность новых рекламных инструментов;
- какие технологии в сфере маркетинга и рекламы будут популярны в 2021.
Приглашенные спикеры:
- Роман Кумар Виас, основатель агентства Qmarketing и совладелец компании Qlean. Развил бизнес Qlean до крупнейшего в России сервиса по заказу уборок онлайн;
- Евгений Завалов, CEO StreamSale — платформы, которая позволяет автоматически размещать рекламу на трансляциях у микростримеров или блогеров и показывает статистику рекламного канала.
Модератор встречи выступит head of Forbes 30 under 30 Анастасия Карпова.
Билеты на сайте.
Фото на обложке: Farknot Architect/shutterstock
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