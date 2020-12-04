16 декабря в «Доме культур» на Сретенке пройдёт бизнес-завтрак от Startech.vc. Бизнес-акселератор приглашает обсудить с лидерами рынка волнующие вопросы о бизнесе во время завтрака.

На Breakfast deal обсудят эффективные маркетинговые инструменты 2021 года