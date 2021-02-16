Форум о маркетинговых технологиях Effie TECH пройдет онлайн

С 17 по 19 февраля состоится онлайн-форум Effie TECH, посвященный развитию технологий в маркетинге. Программа разделена на семь тематических потоков. Участие бесплатное, но нужно зарегистрироваться на сайте.

Спикеры обсудят:



цифровую трансформацию индустрии;

новые тренды в сфере онлайн- и офлайн-торговли;

маркетинг в финтехе;

технологии для контроля за здоровьем;

образовательные технологии;

новые маркетинговые инструменты и другие темы.

Перед участниками онлайн-форума выступят руководители компаний и специалисты по цифровой трансформации, технологиям и маркетингу:

Владимир Галь, руководитель центра экспертизы SAP Customer Experience;

Джордж Хелд, исполнительный вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса компании «Билайн»;

Любовь Пшеничникова, директор по развитию стратегических партнерств Mail.ru Group;

Татьяна Степанова, директор по маркетингу торговой сети «Перекрёсток»;

Александра Кондраштина, Chief Digital & Innovation Officer, MediaCom, GroupM, и многие другие.

Узнать подробности и зарегистрироваться для участия в форуме можно на сайте Effie TECH.

Фото на обложке: Rattanamanee Patpong / Shutterstock