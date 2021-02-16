Форум о маркетинговых технологиях Effie TECH пройдет онлайн

Евгения Хрисанфова
С 17 по 19 февраля состоится онлайн-форум Effie TECH, посвященный развитию технологий в маркетинге. Программа разделена на семь тематических потоков. Участие бесплатное, но нужно зарегистрироваться на сайте.
Форум о маркетинговых технологиях Effie TECH пройдет онлайнЕвгения Хрисанфова
Спикеры обсудят:
- цифровую трансформацию индустрии;
- новые тренды в сфере онлайн- и офлайн-торговли;
- маркетинг в финтехе;
- технологии для контроля за здоровьем;
- образовательные технологии;
- новые маркетинговые инструменты и другие темы.
Перед участниками онлайн-форума выступят руководители компаний и специалисты по цифровой трансформации, технологиям и маркетингу:
- Владимир Галь, руководитель центра экспертизы SAP Customer Experience;
- Джордж Хелд, исполнительный вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса компании «Билайн»;
- Любовь Пшеничникова, директор по развитию стратегических партнерств Mail.ru Group;
- Татьяна Степанова, директор по маркетингу торговой сети «Перекрёсток»;
- Александра Кондраштина, Chief Digital & Innovation Officer, MediaCom, GroupM, и многие другие.
Узнать подробности и зарегистрироваться для участия в форуме можно на сайте Effie TECH.
Фото на обложке: Rattanamanee Patpong / Shutterstock
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