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Форум о маркетинговых технологиях Effie TECH пройдет онлайн

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Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

С 17 по 19 февраля состоится онлайн-форум Effie TECH, посвященный развитию технологий в маркетинге. Программа разделена на семь тематических потоков. Участие бесплатное, но нужно зарегистрироваться на сайте.

Форум о маркетинговых технологиях Effie TECH пройдет онлайн

Спикеры обсудят:

  • цифровую трансформацию индустрии;
  • новые тренды в сфере онлайн- и офлайн-торговли;
  • маркетинг в финтехе;
  • технологии для контроля за здоровьем;
  • образовательные технологии;
  • новые маркетинговые инструменты и другие темы.

Перед участниками онлайн-форума выступят руководители компаний и специалисты по цифровой трансформации, технологиям и маркетингу:

  • Владимир Галь, руководитель центра экспертизы SAP Customer Experience;
  • Джордж Хелд, исполнительный вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса компании «Билайн»;
  • Любовь Пшеничникова, директор по развитию стратегических партнерств Mail.ru Group;
  • Татьяна Степанова, директор по маркетингу торговой сети «Перекрёсток»;
  • Александра Кондраштина, Chief Digital & Innovation Officer, MediaCom, GroupM, и многие другие.

Узнать подробности и зарегистрироваться для участия в форуме можно на сайте Effie TECH.

Фото на обложке: Rattanamanee Patpong / Shutterstock

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