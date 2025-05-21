«ЭФКО» изучит потенциал биотехнологий в условиях невесомости
Старт серии исследований о потенциале биотехнологий в космосе «ЭФКО» и «ФИЦ питания и биотехнологии» проведут серию совместных исследований перспектив применения биотехнологий в космосе. Соответствующее соглашение подписано в Москве, на международной конференции Deep Food Tech 2025.
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Предмет изучения – проверка гипотезы о возможном устойчивом воспроизводстве продуктов питания в условиях космоса. А именно потенциала прецизионной ферментации за пределами Земного шара.
«ЭФКО» уже применяет эту технологию при получении в лабораторных условиях сладкого белка браззеина и биосинтезе жиров. При этом ученые модифицируют обычные пищевые дрожжи и «учат» их производить продукты с заданными свойствами – например, полные аналоги растительных масел или сверхсладких плодов тропических растений. Эта же технология широко используется в фармацевтической отрасли – при производстве инсулина.
Фактически это создание альтернативных способов получения привычных продуктов в условиях ограниченности ресурсов. Как по сырью, так и по инфраструктуре и площади размещения мощностей. Ровно те же параметры, в которых ограничен человек при освоении космоса.
«Организация питания в космосе имеет целый комплекс вызовов и ограничений. В рамках исследования мы поставили задачу оценить возможность создания технологии самодостаточного производства белков и жиров для обеспечения продовольствием космонавтов», – пояснил директор научно-исследовательского института пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии – филиала ФИЦ питания и биотехнологии Алексей Камбаров.
«Космос притягивает предельностью требований, которые стоят перед разработчикам технологий. Там появляются вызовы, которые не имеют простых решений. Человечество дважды в истории решало проблему продовольствия одомашниванием сначала злаков, потом животных. Мы живем в эпоху одомашнивания микроорганизмов. Маловероятно, что технология прецизионной ферментации может решить проблему голода на Земле, но она точно имеют большой потенциал применения в космосе. Вот эти гипотезы мы и попробуем проверить с коллегами», – говорит исполнительный директор «ЭФКО» Сергей Иванов.
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