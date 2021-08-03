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«ЭФКО» запустит производство растительного молока из сои в Белгородской области

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Продуктовая компания «ЭФКО» запустит производство растительного молока под брендом Hi! на базе производственной площадки в Алексеевке Белгородской области, сообщается в пресс-релизе компании.

«ЭФКО» запустит производство растительного молока из сои в Белгородской области

Объем производства составит 1 тысячу тонн в месяц. Инвестиции в проект оцениваются примерно в 600 млн рублей. В компании уточнили, что эти средства пойдут в первую очередь на организацию производства, R&D, эксперименты и маркетинг.

Уже сейчас «ЭФКО» занимается маркетинговыми исследованиями и оценивает потенциал продукта, вкусов, разных логистических моделей. Пилотные продажи молока Hi! проходят в Москве и некоторых региональных сетях.

Продавать напитки компания планирует по цене обычного молока, не дороже 70 рублей за литр в рознице.

«Соевое молоко – естественный шаг в развитии глубокой переработки этой культуры. Сейчас строим завод по производству собственного концентрата. Уже производим растительное мясо. Наши технологи активно работают и с другими видами сырья. Мы уверены, что нам будет что предложить нашим покупателям», — сказал исполнительный директор «ЭФКО», сооснователь проекта «Еда будущего» Сергей Иванов.

На первом этапе «Еда будущего» будет выпускать молоко только на основе соевого белка, но в будущем планирует использовать в качестве сырья подсолнечник, овес, гречку и лен.

Группа компаний «ЭФКО» была создана в 1994 году. Она производит 2,5 млн продукции в год и экспортирует еду в 50 стран. Выручка компании за 2019 год составила 122 млрд рублей.

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Фото: Pexels

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