Инвестор Денис Ефремов стал партнером Seedstars International и объявил о наборе стартапов
Бывший инвестиционный директор фонда Da Vinci Capital Денис Ефремов стал венчурным партнером швейцарского акселератора Seedstars International. Об этом он сообщил 29 сентября на своей странице в Facebook.
В разговоре с Rusbase Ефремов рассказал, что начинает набор проектов в Seedstars Growth Program — европейский акселератор и венчурный фонд с фокусом на развивающиеся рынки.
Всего в портфеле Seedstars в настоящее время порядка 50 инвестиций.
«Я помогаю сформировать воронку из крутых проектов из Восточной Европы и СНГ. Мой голос не является единственным, но через меня подать проще, чем через основную платформу. Однако у меня есть свой фильтр, как иначе», — сообщил Ефремов.
По его словам, принять участие в программе смогут проекты, которые находятся на стадии прибыльной юнит-экономики и нуждаются в дальнейшем росте. Приоритет будет отдан стартапам, которые уже имеют продажи за рубежом.
Денис Ефремов. Фото: личная страница в Facebook
Заявки принимаются от FinTech-, EduTech-, HealthTech-, FoodTech-проектов с MRR (Monthly Recurring Revenue — ежемесячный регулярный доход) более $10 тысяч.
Участникам программы помогут с привлечением инвестиций на стадии A.
Программа продлится три месяца в режиме онлайн. Проекты смогут привлечь $50 тысяч инвестиций в обмен на миноритарную долю (2-5%). По словам Ефремова, возможно увеличение объема до $500 тысяч.
Рассказать о своем проекте Денису Ефремову можно в Telegram @defremov21 до 23 октября. От потенциальных участников требуется краткое описание проекта, описание соответствия критериям отбора и питч-дек проекта на английском языке.
Фото на обложке с сайта Growthprogram.seedstars
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