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Инвестор Денис Ефремов стал партнером Seedstars International и объявил о наборе стартапов

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Бывший инвестиционный директор фонда Da Vinci Capital Денис Ефремов стал венчурным партнером швейцарского акселератора Seedstars International. Об этом он сообщил 29 сентября на своей странице в Facebook.

Инвестор Денис Ефремов стал партнером Seedstars International и объявил о наборе стартапов

В разговоре с Rusbase Ефремов рассказал, что начинает набор проектов в Seedstars Growth Program — европейский акселератор и венчурный фонд с фокусом на развивающиеся рынки.

Всего в портфеле Seedstars в настоящее время порядка 50 инвестиций.

«Я помогаю сформировать воронку из крутых проектов из Восточной Европы и СНГ. Мой голос не является единственным, но через меня подать проще, чем через основную платформу. Однако у меня есть свой фильтр, как иначе», — сообщил Ефремов.

По его словам, принять участие в программе смогут проекты, которые находятся на стадии прибыльной юнит-экономики и нуждаются в дальнейшем росте. Приоритет будет отдан стартапам, которые уже имеют продажи за рубежом.

Денис Ефремов. Фото: личная страница в Facebook

Заявки принимаются от FinTech-, EduTech-, HealthTech-, FoodTech-проектов с MRR (Monthly Recurring Revenue — ежемесячный регулярный доход) более $10 тысяч.

Участникам программы помогут с привлечением инвестиций на стадии A.

Программа продлится три месяца в режиме онлайн. Проекты смогут привлечь $50 тысяч инвестиций в обмен на миноритарную долю (2-5%). По словам Ефремова, возможно увеличение объема до $500 тысяч.

Рассказать о своем проекте Денису Ефремову можно в Telegram @defremov21 до 23 октября. От потенциальных участников требуется краткое описание проекта, описание соответствия критериям отбора и питч-дек проекта на английском языке.

Фото на обложке с сайта Growthprogram.seedstars

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