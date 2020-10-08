Инвестор Денис Ефремов стал партнером Seedstars International и объявил о наборе стартапов

Бывший инвестиционный директор фонда Da Vinci Capital Денис Ефремов стал венчурным партнером швейцарского акселератора Seedstars International. Об этом он сообщил 29 сентября на своей странице в Facebook.

В разговоре с Rusbase Ефремов рассказал, что начинает набор проектов в Seedstars Growth Program — европейский акселератор и венчурный фонд с фокусом на развивающиеся рынки.

Всего в портфеле Seedstars в настоящее время порядка 50 инвестиций.

«Я помогаю сформировать воронку из крутых проектов из Восточной Европы и СНГ. Мой голос не является единственным, но через меня подать проще, чем через основную платформу. Однако у меня есть свой фильтр, как иначе», — сообщил Ефремов.

По его словам, принять участие в программе смогут проекты, которые находятся на стадии прибыльной юнит-экономики и нуждаются в дальнейшем росте. Приоритет будет отдан стартапам, которые уже имеют продажи за рубежом.

Денис Ефремов. Фото: личная страница в Facebook

Заявки принимаются от FinTech-, EduTech-, HealthTech-, FoodTech-проектов с MRR (Monthly Recurring Revenue — ежемесячный регулярный доход) более $10 тысяч.

Участникам программы помогут с привлечением инвестиций на стадии A.

Программа продлится три месяца в режиме онлайн. Проекты смогут привлечь $50 тысяч инвестиций в обмен на миноритарную долю (2-5%). По словам Ефремова, возможно увеличение объема до $500 тысяч.

Рассказать о своем проекте Денису Ефремову можно в Telegram @defremov21 до 23 октября. От потенциальных участников требуется краткое описание проекта, описание соответствия критериям отбора и питч-дек проекта на английском языке.

Фото на обложке с сайта Growthprogram.seedstars