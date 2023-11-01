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Нейросеть «Яндекса» поможет российским школьникам подготовиться к ЕГЭ по информатике

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

«Яндекс Учебник» запускает бесплатную платформу со встроенным ИИ-помощником для подготовки к ЕГЭ по информатике. Сервис работает на базе генеративной нейросети YandexGPT. Об этом RB.RU рассказали в пресс-службе компании.

Нейросеть «Яндекса» поможет российским школьникам подготовиться к ЕГЭ по информатике

С помощью платформы школьники смогут готовиться к экзамену в своем ритме, используя материалы от методистов сервиса, объяснения от нейросети и встроенный редактор кода. Школьники будут решать актуальные тренировочные варианты заданий от ФИПИ и смогут в любой момент проверить свой уровень готовности к экзамену.

ИИ-помощник объяснит ученику незнакомый термин и выдаст необходимую для решения теорию в виде понятных видеороликов и текстовых подсказок логики решения. Сервис предназначен только для подготовки к ЕГЭ и не поможет списать готовые ответы на экзамене.

В будущем сервис поможет анализировать решения учащихся, определять, на какие темы им нужно обратить больше внимания, рекомендовать индивидуально подобранные задания. Также с его помощью можно будет найти и разобрать синтаксические и логические ошибки в программировании.

  • Ранее языковая модель YandexGPT 2 решила несколько вариантов ЕГЭ по литературе. Нейросеть приблизились к среднему баллу по этому предмету среди российских школьников (составлял 64 по итогам 2022 года). Отмечается, что это первый случай в России, когда генеративная нейросеть сдала единый госэкзамен, выполнив все его задания, включая творческое.

Фото на обложке: smolaw / Shutterstock

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