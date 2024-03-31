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Египет рассчитывает увеличить турпоток из России до 2,5 млн человек в год

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Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Египет работает над увеличением туристического потока из России. По словам главы местного Управления по туризму (ETA) Амра Элькади, целевой показатель составляет 2,5 млн человек в год.

Египет рассчитывает увеличить турпоток из России до 2,5 млн человек в год

«Думаю, мы сможем принимать около 2,5 млн россиян каждый год», — цитирует чиновника РИА.

По словам Элькади, в 2023 году Египет посетили 1,4 млн российских туристов. Глава ETA считает, что африканская страна может стать привлекательным направлением для россиян, особенно в зимнее время, за счет соотношения цены и качества услуг.

Как рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин, турпоток из России в Египет может увеличиться на 10–15% в этом году, однако окончательная динамика будет зависеть от курса валют, стоимости авиабилетов и других факторов.

Элькади также добавил, что Египет может стать логистическим хабом для российских туристов в Африке. При этом местной инфраструктуре еще предстоят преобразования для достижения этой цели.

Фото: Unsplash

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