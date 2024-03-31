Египет рассчитывает увеличить турпоток из России до 2,5 млн человек в год

Египет работает над увеличением туристического потока из России. По словам главы местного Управления по туризму (ETA) Амра Элькади, целевой показатель составляет 2,5 млн человек в год.

«Думаю, мы сможем принимать около 2,5 млн россиян каждый год», — цитирует чиновника РИА.

По словам Элькади, в 2023 году Египет посетили 1,4 млн российских туристов. Глава ETA считает, что африканская страна может стать привлекательным направлением для россиян, особенно в зимнее время, за счет соотношения цены и качества услуг.

Как рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин, турпоток из России в Египет может увеличиться на 10–15% в этом году, однако окончательная динамика будет зависеть от курса валют, стоимости авиабилетов и других факторов.

Элькади также добавил, что Египет может стать логистическим хабом для российских туристов в Африке. При этом местной инфраструктуре еще предстоят преобразования для достижения этой цели.

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