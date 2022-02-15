Инвестор-миллиардер Дэвид Эйнхорн объявил о новой ставке против Tesla

Инвестиционная фирма Greenlight Capital миллиардера Дэвида Эйнхорна в четвертом квартале 2021 года приобрела 1000 пут-опционов против 100 тыс. акций Tesla Илона Маска.

Номинальная стоимость акций $106 млн, как стало известно Business Insider после изучения заявки в Комиссию по ценным бумагам и биржам.

Стоимость ставки против Tesla в заявлении Greenlight, опубликованном в понедельник, не раскрывается.

Этот шаг Эйнхорна знаменует новый виток битвы титанов. Миллиардер уже не первый раз ставит против Маска, выбирая медвежью стратегию по отношению к акциям Tesla.

Пут-опционы дают владельцу право продавать ценные бумаги по заранее заявленной цене, позволяя ему получать прибыль от падения акций компании, против которой он ставит.

Больше всего денег Greenlight Capital на ставке против Tesla потеряла в 2020 году, когда акции компании по производству электромобилей выросли более чем на 700%.

Тогда Эйнхорн пришел к выводу, что обладание ценными бумагами Tesla – это хайп, который обязательно пройдет.

С начала года мы видим, как акции Tesla снизились на 17%, так что Эйнхорт, возможно, уже в плюсе. По оценкам Bloomberg, капитал Greenlight за 2021 год вырос на 11,9%.

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Фото на обложке: Zdeněk Macháček / Unsplash