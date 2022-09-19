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Сеть обуви «Эконика» приобрела долю в одежном ритейлере 2Mood

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

В начале сентября сеть обуви «Эконика» закрыла сделку по покупке 5% в одежном ритейлере 2Mood. В будущем компания может увеличить свою долю в бренде.

Сеть обуви «Эконика» приобрела долю в одежном ритейлере 2Mood

За счет инвестиции «Эконика» будет развиваться в одежном сегменте. В котором он до сих пор представлен не был, сообщили «Ведомости».

Участники рынка предположили, что компания в будущем может увеличить долю своего участия в бренде. В самой «Эконике» заявили, что пока посмотрят на развитие малознакомого сегмента, а потом будут принимать решение.

Эксперты говорят, что развитию сегмента может помешать рост стоимости сырья и логистики, что может повлиять на цену конечного продукта.

Кроме того, тормозит развитие таких сетей высокая стоимость кредитования розничного бизнеса банками. Сами ритейлеры не готовы инвестировать все оборотные средства в открытие новых магазинов.

Фото на обложке: Unsplash

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