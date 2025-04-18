«ЭкоНива» и Julius Meinl представили органический капучино для HoReCa

8 апреля на бранче в ресторане «М2 Органик Клуб» компании «ЭкоНива» и Julius Meinl анонсировали совместный продукт — органический капучино для сегмента HoReCa. Это первая в России* коллаборация, объединившая молоко «ЭкоНива Organic» и кофе премиум-класса из линейки The Originals.

Органический капучино — новое решение для бизнеса. Оно поможет привлечь аудиторию, которая ценит экологичный подход к жизни и следит за качеством потребляемых продуктов.

Коллаборация включает готовое решение для заведений — «Колесо вкусов Organic капучино». Это инструмент для создания напитка, учитывающий особенности сочетания зерна и молока двух брендов. Колесо капучино поможет понять, какими будут аромат, основной вкус, сопутствующие ноты и тело напитка.

Молоко «ЭкоНива Organic» производится на ферме «Савинская Нива» в Калужской области по стандартам органического производства. Каждый этап, от выращивания кормов для коров до розлива на отдельной линии, контролируется специалистами.

«Для нас это не просто продукт, а шаг к изменению пищевых привычек. А через коллаборацию с Julius Meinl мы показываем, что органическое — это вкусно, технологично и полезно», — отметила Екатерина Дюрр, бренд-директор направления HoReCa компании «ЭкоНива-Продукты питания».

Кофе Julius Meinl из линейки The Originals — два новых бленда (Belvedere Blend и Danube Delight) с двойной сертификацией. Сырье выращивается без пестицидов, с ручным сбором и бережной обжаркой.

«Мы объединились с «ЭкоНивой», чтобы выполнять в том числе образовательную функцию. Считаем, что российский рынок готов к премиальным органическим решениям и переходу на «чистые» ингредиенты», — рассказала Александра Дудара, директор по маркетингу компании Julius Meinl.

Слайдер: ЭкоНива

Тенденция на органические продукты в России набирает обороты, но предложение для HoReCa до сих пор оставалось ограниченным. Новое предложение для рестораторов, отельеров, владельцев кафе и офисов позволит потребителям оценить богатый вкус кофе Julius Meinl и пользу молока «ЭкоНива Organic».

Узнать все подробности о первой в России органической чашке капучино, особенностях производства продукции для нее и оставить заявку для внедрения предложения в вашем заведении можно на сайте: https://organiccapuccino.ru/.

* Первое предложение в России для сферы HoReCa с использованием ультрапастеризованного органического молока (сертификаты Organic и Euro-leaf) и органического кофе (сертификаты USDA и Euro-leaf).

Фото на обложке: «ЭкоНива» и Julius Meinl