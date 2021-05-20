Экосистема Сбербанка будет открытой — Греф

Экосистема Сбербанка будет открытой для доступа к ней других участников, заявил председатель правления банка Герман Греф.

Глава Сбербанка заявил об этом на конференции SmartDev, передаёт «Интерфакс».

Мне часто задают вопрос: какую экосистему строит «Сбер» — открытую или закрытую. Сегодня прозвучит ответ действием. Мы не просто строим открытую цифровую экосистему для вас, наша общая задача — окружить наших клиентов удобными цифровыми сервисами на все случаи жизни.

Банк представил новую версию платформы для создания приложений SmartMarket, которая позволяет любым сторонним разработчикам получить доступ к технологиям и инструментам экосистемы.

В начале апреля Банк России опубликовал консультативный доклад о подходах к регулированию экосистем. В частности, регулятор предложил рассмотреть вопрос обязательной открытой модели для доминирующих экосистем.

Мы понимаем, что полностью открытой системы не бывает, что, скорее всего, все экосистемы будут гибридные, но, тем не менее, открытая экосистема, если она доминирующая, снижает те минусы, которое само доминирование несет для конкурентной среды. Что значит открытая система? Это значит, что любой производитель в соответствии с не дискриминирующими правилами экосистемы по единым правилам может положить свой товар на полку. Если экосистема закрытая, она сама определяет, какого производителя товара или услуги пустить или нет. Сергей Швецов, первый зампредседателя Центробанка

В докладе ЦБ выделил несколько российских экосистем: «Сбер», «Тинькофф», ВТБ, «Яндекс», Mail.ru и МТС.

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