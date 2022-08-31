Дистрибьютор «Екристал» подал в суд на российскую «дочку» Swarovski

Дистрибьютор кристаллов, бисера и стразов «Екристал» подал иск к российской дочерней компании Swarovski — «Сваровски». Он требует снять ограничения на продажу ранее ввезенных в Россию товаров под ее брендом.
Рассмотрение иска назначено на конец сентября, пишут «Ведомости» со ссылкой на базу арбитражного суда Москвы.
В иске сообщается, что в 2021 году дочерняя компания предложила партнерам подписать соглашение о контроле использования бренда Swarovski при продаже товаров без отдельного разрешения.
«Екристал» подписал соглашение «под угрозой сокращения объемов поставок и последующего досрочного расторжения договора». Контракт на поставки был разорван, но у дистрибьютора остались запасы легально ввезенной продукции австрийской группы, которые теперь компания не может продавать.
Swarovski в начале марта прекратила всю коммерческую деятельность в России, закрыла 12 магазинов и остановила работу онлайн-магазина.
В заявлении «Екристала» говорится, что «Сваровски» требует от дистрибьютора убрать со своего сайта упоминание Swarovski и продавать обезличенную продукцию. Без упоминания цена на нее будет ниже как минимум вдвое, отмечается в сообщении.
Поэтому компания настаивает на отсуствии нарушения прав на товарный знак Swarovski, товары которой были ввезены в Россию правообладателем или с его согласия, сказал собеседник газеты. По его словам, у «Сваровски» может не быть права на использование этого товарного знака.
Фото на обложке: Unsplash
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