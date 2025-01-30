ТАСС: экс-гендиректор «Фонбета» признал вину в даче взятки

Экс-гендиректор букмекерской конторы «Фонбет» Сергей Анохин признал вину в даче взятки на сумму 60 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Суд также арестовал Анохина на два месяца, передает корреспондент агентства из зала суда. «Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить и избрал обвиняемому по статье 291 Уголовного кодекса (дача взятки) меру пресечения в виде заключения под стражу до 29 марта», — огласила решение судья Марина Багрова.

По одному делу вместе с экс-гендиректором «Фонбета» также проходят бывший частный детектив Степан Грицков и заместитель начальника УВД по Восточному округу Москвы Сергей Бивол. Они оба объявлены в розыск.

О задержании Анохина 29 января сообщил источник ТАСС. Спустя день в Следственном комитете заявили, что предъявили обвинения ему, а также одному из руководителей подразделений столичного МВД и юристу (их имена в СК не назвали) по части 5 статьи 291 (дача взятки в особо крупном размере) и части 4 статьи 291.1 Уголовного кодекса (посредничество во взяточничестве).

По версии следствия, экс-гендиректор «Фонбета», «желая избежать представления в следственные органы результатов оперативно-розыскной деятельности органов ФСБ, связанных с хищением бюджетных денежных средств на его предыдущем месте работы», через посредников передал взятку на сумму 60 млн рублей.

Один из посредников и оперативный сотрудник, которому полагалась взятка, участвовали в оперативном эксперименте, указывали в СК. После передачи денег цепочка посредников и Анохин были задержаны.

«Коммерсантъ» со ссылкой на СК писал, что Анохин с помощью взятки пытался освободить от уголовной ответственности своего «товарища» — инвестора футбольного клуба «Химки» Туфана Садыгова, который был задержан по обвинению в особо крупном мошенничестве в 2024 году.

Фото на обложке: БК Fonbet