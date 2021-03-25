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Экс-глава Yota Денис Свердлов может попасть в топ-20 богатейших россиян после размещения стартапа Arrival

Новости
Анна Тимофеева
Анна Тимофеева

Редактор

Анна Тимофеева

Экс-глава Yota и бывший замминистра связи Денис Свердлов может попасть в топ-20 самых богатых россиян. Forbes оценил его состояние почти в $10 млрд после размещения стартапа Arrival на Nasdaq с оценкой $13,6 млрд.

Экс-глава Yota Денис Свердлов может попасть в топ-20 богатейших россиян после размещения стартапа Arrival

По оценке Forbes, состояние экс-главы Yota и бывшего замминистра связи России Дениса Свердлова составляет $9,8 млрд после листинга британской компании по производству электробусов Arrival, которую он основал в 2015 году. Оценка стартапа в ходе размещения — $13,6 млрд.

Исходя из этой оценки, Свердлов вполне может войти в топ-20 богатейших россиян в рейтинге Forbes Real-Time, который обновляется в реальном времени.

Основанный Свердловым британский производитель электробусов Arrival разместил акции на Nasdaq 25 марта после слияния с американской CIIG Merger Corp. Financial Times назвала этот листинг крупнейшим в истории британских стартапов.

Примечательно, что в начале торговой сессии бумаги компании росли на максимумах на 13,55% до $24,98 на 16:30 мск. Затем рост замедлился, а с 16:39 акции стали падать относительно цены открытия в $22. На минимуме они снижались на 17,7%, до $18,1.

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