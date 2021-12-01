Экс-руководители АНО-иноагента Панфилова и Поминов запустили «Бюро этических дилемм»

В рамках нового проекта в области профессиональной этики бывшие борцы с коррупцией помогут бизнесу оценить риски тех или иных решений в тупиковых ситуациях, из которых нет хороших выходов, рассказал на своей странице в Facebook Антон Поминов.

К такими дилеммам можно отнести подписание выгодного контракта, который испортит репутацию, увольнение эффективного руководителя, устроившего в офисе «казарму». В бюро также подскажут, как быть, если узнал, что «начальство ворует у акционеров».

Для принятия решений клиентам предлагают воспользоваться 20-минутными онлайн-консультациями стоимостью 5400 рублей. Предварительно человек должен изложить проблему письменно. Кроме того, этику оценят с помощью программы WTF (What to fear). Она уже доступна бесплатно в демо-версии или за 1200 рублей в «Телеграм боте». Также можно получить доступ к продуктам Risk-n-Roll и «Власть — Советам!». В сложных случаях в компании организуют комиссию по деловой этике на аутсорсинге.

До прихода в бизнес основатели проекта Антон Поминов и Елена Панфилова специализировались на антикоррупционных расследованиях. Памфилова известна как основательница АНО «Центр Трансперенси Интернешнл — Р» (признано в России иностранным агентом). Поминов возглавлял эту организацию последние шесть лет. Третьим участником нового консалтингового проекта стал консультант в области рекламных технологий Тимур Какабадзе, который помог «упаковать» бюро.

На счету команды уже есть несколько реализованных проектов, связанных с прозрачностью корпоративной отчетности крупнейших компаний, декларацией доходов, анализом жизни депутатов и мониторингом конфликта интересов.

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Фото на обложке: pexels.com