ФАС возбудила дело из-за плагиата «Букваря» после жалобы «Эксмо»

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в связи с плагиатом «Букваря» Надежды Жуковой, который выпускает издательство «Эксмо». В пресс-службе компании сообщили РБК, что подали жалобу в ФАС на ООО «Симбат».

Служба завела дело по признакам нарушения п. 2 ст. 14.6 федерального закона «О защите конкуренции», которая вводит запрет на недобросовестную конкуренцию через создание продукта, схожего на оригинал до степени смешения.

Как уточнили в «Эксмо», ФАС организовала комиссию по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства. В самой службе подтвердили изданию возбуждение дела, уточнив, что оно касается случая недобросовестной конкуренции.

Речь идет об имитации элементов дизайна обложки литературы конкурирующей компании. Если вина будет доказана, нарушителю грозит штраф. По данной статье, для должностных лиц он составляет от 12 до 20 тыс. рублей, для юрлиц — от 100 до 500 тыс. рублей.

Также компании придется отказаться от выпуска этого учебного пособия.

Суть жалобы

Претензии «Эксмо» связаны с серией логопедических пособий «Я говорю правильно», «Букварь» и «Логопед у вас дома» Надежды Жуковой. Жалоба подана в сентябре прошлого года. Издательство оценивает ущерб в 5 млн рублей.

По данным «Эксмо», «Симбат» выпускает серию букварей и логопедических пособий под брендом «Умка», дизайн которых до смешения схож с оформлением серии самого издательства.



В компании считают, что копирование фирменного стиля оригинальных серий «Эксмо» вводит читателей в заблуждение. А автором учебной литературы является однофамилица Надежды Жуковой — Мария Жукова.

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