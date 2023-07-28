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«Эксмо» собирается развивать российские комиксы на фоне падения продаж Marvel

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

«Эксмо» планирует развивать российские комиксы в рамках собственного подразделения «Комильфо». Работа новой редакции комиксов начнется уже в августе этого года.

«Эксмо» собирается развивать российские комиксы на фоне падения продаж Marvel

До конца года издательство планирует подписать контракты с двадцатью новыми авторами. Их издательство намерено искать на любительских форумах из числа тех, кто уже сформировал собственную аудиторию, узнал РБК.

Рост спроса на российские комиксы эксперты связывают с повышением их качества. Другой фактор, повлиявший на решение «Эксмо» сделать ставку на российские комиксы, — это истекающий контракт издательства с Disney, которому, в частности, принадлежат права на комиксы Marvel («Мстители», «Люди-икс» и т. д.).

Фото на обложке: Unsplash

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