В РФ стартовал эксперимент по маркировке смартфонов и ноутбуков. Он продлится до 31 августа 2025 года. Оператор — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, госсистема маркировки «Честный знак»).

В России стартовал эксперимент по маркировке смартфонов и ноутбуков