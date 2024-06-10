В России стартовал эксперимент по маркировке смартфонов и ноутбуков

В РФ стартовал эксперимент по маркировке смартфонов и ноутбуков. Он продлится до 31 августа 2025 года. Оператор — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, госсистема маркировки «Честный знак»).
Участники в течение года будут тестировать методы нанесения маркировки, оборудование и процессы работы с системой «Честный знак».
Доля подделок электроники зарубежного производства в обороте, по оценкам legaltech-компании IQ Technology, составляет не менее 30% в сегментах смартфонов и ноутбуков и продолжает расти.
Маркировка гаджетов поможет значительно снизить нелегальный оборот и обеспечит прозрачность и качество товаров, сообщил ТАСС директор по индустриальной маркировке ЦРПТ Дмитрий Горелик.
- Система маркировки продукции «Честный знак» внедряется в России с 2018 года, цель проекта — борьба с контрафактом. Сейчас маркировка обязательна среди прочего для лекарств, сигарет, минеральной воды, молочной продукции и ряда других категорий.
Фото на обложке: Kwan Kajornsiri /
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