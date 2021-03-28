Эксперт Bloomberg спрогнозировал 7-кратный рост биткоина в этом году

Старший стратег Bloomberg Майк Макглоун прогнозирует рост стоимости биткоина до $400 тысяч в текущем году. Об этом эксперт сообщил на своей странице в Twitter.
Макглоун опубликовал график, на котором сравнивается текущее положение на рынке с ситуацией в 2013 и 2017 годах. Тогда стоимость биткоина так же, как в последнее время, достигала пиков.
#Bitcoin in Transition to Risk-Off Reserve Asset: BI Commodity -- Well on its way to becoming a global digital reserve asset, a maturation leap in 2021 may be transitioning Bitcoin toward a risk-off asset, in our view. pic.twitter.com/Ycr1LSqEAJ— Mike McGlone (@mikemcglone11) March 26, 2021
На изображении видно, что, если основываться на поведении биткоина в прошлом, новый пик цены в 2021 году может составить до $400 тысяч за монету.
«Биткойн трансформируется в защитный низкорисковый актив… На пути к тому, чтобы стать глобальным цифровым резервным активом, скачок развития в 2021 году, на наш взгляд, может превратить биткоин в безрисковый актив», — написал аналитик.
Напомним, что в середине марта биткоин побил рекорд в $60 тысяч, а в феврале — в $50 тысяч.
Рост биткоина в первую очередь обусловлен тем, что крупные компании и финансовые учреждения переходят на криптовалюты. Так, Tesla заявила, что в будущем планирует принимать оплату от клиентов в криптовалюте и вложила в биткоин $1,5 млрд.
Mastercard сообщил, что намерен начать прием платежей в криптовалюте в 2021 году. Старейший американский банк BNY Mellon объявил, что разрабатывает платформу для хранения цифровых валют и проведения операций с ними.
Фото: Unsplash
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