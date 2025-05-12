Бывший топ-менеджер VK Tech Довар Исаков возглавил коммерческое направление в Verme
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Довар Исаков пять лет развивал HR-Tech на российском рынке. Его опыт в развитии и выводе на рынок цифровых решений для HR и глубокое понимание рынка труда помогут Verme укрепить лидерство в этой сфере, считают в компании.
HR-Tech платформа Verme разрабатывает сервисы для обеспечения бизнеса персоналом, создает Face ID и QR-коды, которые повышают прозрачность рабочих процессов и дисциплинирует персонал. Еще один инструмент — WFM (Workforce Management) — оптимизирует нагрузку на сотрудников и позволяет сократить затраты на ФОТ.
Verme ежемесячно выводит на подработки более 100 тыс. самозанятых через сервис «Моя смена». Среди клиентов — X5 Group, «Магнит», «Лента», «Ашан», аэропорт «Пулково», «Эконика», 12Storeez, Lime и другие.
Новый коммерческий директор Verme Довар Исаков заявил, то российский рынок труда переживает кадровый кризис: уровень безработицы в 2,4% — это вызов для бизнеса.
«Такая ситуация сохранится ближайшие 8–10 лет, и компаниям нужны новые инструменты для гибкого планирования и обеспечения персоналом», — указал новый топ-менеджер.
Новый генеральный директор группы компаний Verme Дмитрий Шеходанов, что опыт Исакова в HR-Tech усилит наши позиции по работе с новыми клиентами и поможет развивать более глубокие отношения с существующими клиентами.
Выручка российского юрлица Verme — ООО «Верме» — в 2024 году выросла на 16%, до 348 млн рублей, чистая прибыль снизилась на 28%, до 42,5 млн рублей.
Verme основали в 2016 году, является резидентом «Сколково» и портфельной компанией ФРИИ. Среди клиентов — «М.видео», «Леруа Мерлен», «Эконика» и другие. По собственным данным, в 2024 году Verme реализовала 50 проектов.
В настоящее время основными участниками ООО «Верме» являются Дмитрий Шеходанов (46%), Ольга Шеходанова (28,5%), Евгений Визгалов (10%), Дмитрий Бельский (7,5%), Николай Гальянов (5%) и ООО «Фрии Инвест» — 3%.
Фото на обложке: Довар Исаков / Соцсети
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