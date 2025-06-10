Эксперт назвала страны с растущей популярностью у фаундеров из СНГ

Из-за нестабильности банковской системы фаундеры все реже выбирают Кипр, США (Делавэр) и Швейцарию. Последний вариант все чаще заменяют на английскую фризону ADGM в Абу-Даби, которая, по мнению Курдюмовой, подходит для структурирования личных фондов и трастов. По словам эксперта, Казахстан наряду с Гонконгом становится наиболее активными направлениями для развития компаний, настройки налоговой модели, получения лицензий и защиты IP, но растет и популярность Узбекистана.

«Выбор юрисдикции для выхода на международный рынок сегодня остается индивидуальным: универсального маршрута нет. Потоки распределяются в зависимости от отрасли, бюджета, географии команды, типа продукта и целевого рынка», — заявила Курдюмова. Например, ряд юрисдикций предлагает комфортные условия, но на старте требует высоких затрат.

Страны, набирающие популярность у фаундеров, усиливают регуляцию и комплаенс в отношении выходцев из СНГ.

Среди индустрий самыми активными в экспансии на международные рынки сейчас являются IT и «блокчейн/крипто».

Эксперт также указала, что Кипр остается приоритетным выбором для студий, работающих с западным «геймдевом», в том числе благодаря сниженной налоговой ставке корпоративного налога до 2,5% (IP Бокс, режим налогообложения компаний, используемый некоторыми странами для стимулирования научно-исследовательской деятельности). Однако растущее неудобство в работе с банками, сложность требований о substance (стандарт ОЭСР о реальном экономическом присутствии компаний) и рост стоимости операционных затрат немного снижают его привлекательность.

«Кроме того, есть юрисдикции, в которых IP Бокс может снизить налог и до 0% (например, ОАЭ). Все чаще компании, у которых источник выручки не из США, переводят структуру в ОАЭ — зафиксированы случаи редомицилляции компаний с Кипра в Абу-Даби. Причины — субсидии, снижение налоговой нагрузки и отсутствие валютных барьеров», — добавила эксперт.

Для фаундеров, ищущих доступные решения, интересен Узбекистан. За последний год он стал одной из ведущих СНГ-юрисдикций по количеству регистраций. Ужесточение требований к substance в Казахстане, сложности с банковским обслуживанием в Армении и Грузии, и активные усилия IT Парка Узбекистана по привлечению к себе сильных игроков, в том числе за счет налоговых льгот, усилили интерес к этой локации.

Эмираты остаются лидером по скорости инкорпорации (процесс регистрации как юрлица). В ряде фризон компанию можно зарегистрировать за сутки, стандартный срок — около недели (в зависимости от свободных зон, которых около 50). Открытие банковского счета занимает больше времени, особенно для резидентов СНГ, но при правильной структуре полный процесс можно завершить за 2–4 недели при условии, что у фаундера и гендиректора есть местный ВНЖ, а если нет — то процесс растянется на месяц, заключила Курдюмова.

Важный фактор для выбора юрисдикции — страна происхождения доходов.

«Например, для PC и консольного гейминга, работающего с американскими платформами, критично наличие соглашения об избежании двойного налогообложения с США. Если такого соглашения нет, например, как в Эмиратах, возможны потери до 30%. Для мобильного гейминга, который получает выплаты от Apple и других IT-гигантов, эта проблема неактуальна — ОАЭ подходят, поскольку в Дубай Apple и другие отправляют деньги из Ирландии, выяснили в Futura Law.

Также учитывается расположение команды и фаундеров: важно выстроить структуру, позволяющую оптимизировать налоги и не потерять много средств на транзакционных издержках при выплатах команде, инвесторам и распределении прибыли.

Сложность структуры зависит и от продукта. Web3-проекты и Gameify с токеномикой относятся к высокорисковым и требуют отдельного подхода к регулированию. Часто компании выстраивают гибридные системы и работают сразу в нескольких странах.

«С января 2025 года вступил в силу MiCA — жесткий режим регулирования любых проектов, затрагивающих крипту и токеномику — будь то utility или security токены. Соответственно, Кипр сейчас, как и любые другие страны ЕС, не слишком дружелюбен для сфер Web3 и крипто. В Сейшелах вступило в силу собственное крипторегулирование: компании обязаны проходить повторный комплаенс и получать новые лицензии. Эмираты предлагают менее жесткую, но все же сложную модель — лицензия VARA может оформляться до года. В ответ компании выстраивают гибридные схемы: операционная деятельность — в BVI, Сейшелах или Швейцарии (где лицензию можно получить за 4 месяца), продукт — в Европе или ОАЭ, в зависимости от рынка», — добавила Курдюмова.

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