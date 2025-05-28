«Перевалочные базы»: эксперты объяснили рост товарооборота между Россией и ОАЭ до $9,5 млрд

«Основная причина – это люди. За последние годы огромное количество россиян открыло офисы компаний в Арабских Эмиратах. В том числе для того, чтобы проще вести свой российский бизнес. Филиалы в ОАЭ помогают им перевозить в Россию продукцию западных брендов, которую напрямую доставить невозможно. Офисы в Эмиратах позволяют также проще производить платежи за импортные грузы», – заявила Русбейс финансовый директор международной логистической компании Rocket Cargo Марина Терентьева.

В мае 2025 года замминистра экономики ОАЭ Абдалла Ахмед Аль Салех заявил, что объем взаимной торговли между ОАЭ и Россией с 2019 до 2024 года вырос в 2,7 раза – с $3,5 млрд до $9,5 млрд. При этом поставки товаров из Арабских Эмиратов в РФ за это же время увеличились с $300 млн до $800 млн.

«Существенная миграция российского бизнеса и капитала в ОАЭ создала уникальный феномен: сделки и торговля, формально осуществляемые между двумя странами, на практике происходят между российскими резидентами в разных юрисдикциях. Это усилило как товарооборот, так и инвестиционную активность», — считает ведущий юрист практики «Международное структурирование и санкционный комплаенс» ЮК «Лемчик,Крупский и Партнеры» Андрей Симонов.

Параллельный импорт

Одна из причин увеличения товарооборота — это санкционная переориентация России, считает Андрей Симонов.

«После 2022 года российский бизнес ускоренно наращивает связи с юрисдикциями, не присоединившимися к западным санкциям. Дубай и Шарджа выступают как перевалочные базы и зоны свободной торговли (free zones), откуда товары поступают в Россию без прямых поставок из санкционных стран. ОАЭ играют роль нейтральной территории, это позволяет минимизировать правовые и логистические риски», — рассказал эксперт.

Терентьева подтверждает, что рост товарооборота связан и с тем, что через ОАЭ стали перемещать большие объемы продукции в рамках параллельного импорта. В РФ через Дубай поступает строительная техника, запчасти для нее, автомобили и запчасти для них, электроника, украшения, кофе, чай и другая продукция. Арабские Эмираты делают все возможное, чтобы оставаться транспортным хабом для России: совершенствует крупные аэропорты, в том числе для увеличения объемов грузоперевозок через них.

Товары «на бумаге»

Симонов добавляет, что реальный цифры роста товарооборота могут отличаться от представленных в статистике. Многие товарные потоки проходят через Эмираты только на бумаге — физически груз не заходит в страну, но с точки зрения внешнеэкономической документации товар «перемещается» через ОАЭ. Такая схема позволяет сохранить легальность операций при пересечении границ, добавил эксперт.

Кроме того в ОАЭ развиты производственные и логистические мощности, позволяющие изменить форму или упаковку товаров, «обновив» их происхождение. Это открывает двери для дальнейшего экспорта — в том числе на рынки, официально закрытые для прямых поставок как из России, так и в Россию, говорит Симонов.

Благодаря ОАЭ российский покупатель может получить более дешевые товары.

«Нулевая ставка НДС на экспорт. ОАЭ применяет 0% НДС при экспорте товаров за пределы страны, что автоматически делает продукцию более доступной по цене для иностранных покупателей. Товары могут обрабатываться, маркироваться и отгружаться через специальные зоны без применения внутренних налогов и пошлин, что позволяет использовать Эмираты как центр по "перепаковке" глобального импорта», — объяснил юрист «Лемчик,Крупский и Партнеры» Андрей Симонов.

Что Россия поставляет в ОАЭ

После 2022 года экспорт стратегических товаров, таких как нефть, золото и драгоценные металлы, напрямую в западные страны стал невозможен. В этом случае ОАЭ выступают в роли посредника, обеспечивая доступ к этим ресурсам в рамках альтернативных торговых маршрутов, добавляет Симонов.

Основу российского экспорта в ОАЭ составляют золото и драгоценные металлы — одна из ключевых категорий в товарообороте, особенно в связи с переориентацией поставок из Лондона (LBMA) в Дубай, где рынок более гибкий. РФ поставляет в ОАЭ минеральное топливо и нефтехимию, металлы, включая полуфабрикаты, алюминий, сталь, а также зерно, масло и рыбу.

ОАЭ — не только конечный потребитель, но и реэкспортер российских товаров. Например, золото и нефтепродукты могут поступать далее в Южную Азию или Африку с логистической «промежуточной остановкой» в Дубае, говорит Симонов.

«Россия получает доступ к рынкам, минуя прямое давление санкций, а ОАЭ укрепляет свои позиции как "мост" между Востоком и Западом. Пока одни закрывают двери, Эмираты открывают окна», — заключил эксперт.

О запуске доставки товаров из ОАЭ 20 мая объявила глава Wildberries Татьяна Ким. «Продавцы из ОАЭ готовы предложить товары, интересные для российской аудитории. Мы со своей стороны автоматизировали процесс уплаты таможенных пошлин», — заявляла Ким. В ассортимент вошли смартфоны и другая потребительская электроника по низким ценам.

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