Эксперт объяснила кратный рост товарооборота между Россией и ОАЭ

«Основная причина – это люди. За последние годы огромное количество россиян открыло офисы компаний в Арабских Эмиратах. В том числе для того, чтобы проще вести свой российский бизнес. Филиалы в ОАЭ помогают им перевозить в Россию продукцию западных брендов, которую напрямую доставить невозможно. Офисы в Эмиратах позволяют также проще производить платежи за импортные грузы», – заявила Марина Терентьева.

По ее словам, рост товарооборота связан и с тем, что через ОАЭ стали перемещать большие объемы продукции в рамках параллельного импорта.

В целом Арабские Эмираты стали большим транспортным хабом. И страна делает все возможное для того, чтобы сохранить этот статус, считает Тереньтьева. Например, совершенствует крупные аэропорты, в том числе для увеличения объемов грузоперевозок через них.

«В росте поставок товаров из ОАЭ точно не замешан тренд на дубайский шоколад. Все-таки его перевозят мелкими партиями. И скорее его доставку в Россию осуществляют так называемые "челночники"», – добавила Марина Терентьева.

В Россию из ОАЭ, в том числе в рамках параллельного импорта, поступает строительная техника, запчасти для нее, автомобили и запчасти для них, электроника, украшения, кофе, чай и другая продукция.

Объем взаимной торговли между ОАЭ и Россией с 2019 до 2024 года вырос в 2,7 раза, сообщил замминистра экономики ОАЭ Абдалла Ахмед Аль Салех.

Как сообщили «РИА Новости» со ссылкой на Салеха, в 2019 году товарооборот двух стран составлял $3,5 млрд, а в 2024 году он достиг $9,5 млрд. При этом поставки товаров из Арабских Эмиратов в РФ за это же время увеличились с $300 млн до $800 млн.

О запуске доставки товаров из ОАЭ 20 мая объявила глава Wildberries Татьяна Ким. «Продавцы из ОАЭ готовы предложить товары, интересные для российской аудитории. Мы со своей стороны автоматизировали процесс уплаты таможенных пошлин», — заявляла Ким. В ассортимент вошли смартфоны и другая потребительская электроника по низким ценам.

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