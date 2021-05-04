The Boston Consulting Group спрогнозировала рост доли продаж электрокаров в России

Эксперты полагают, что развитие сети зарядных станций, а также снижение ввозных налогов и платежей на владение электромобилем могли бы помочь этому сегменту развиться в России.
Руководитель глобального направления «города будущего» The Boston Consulting Group (BCG) Владислав Бутенко уверен, что в России будет постепенное снижение количества традиционных бензиновых и дизельных легковых машин, сообщается в исследовании консалтинговой компании, которое есть в распоряжении «РИА Новости».
«Если говорить о России, то она относится к группе стран, где ожидается постепенное снижение доли традиционных бензиновых и дизельных легковых автомобилей в продажах с примерно 97% сейчас до 55% к 2035 году», — считает Бутенко.
Специалист уверен, что развитие сети зарядных станций, а также снижение ввозных налогов и платежей на владение электромобилем могли бы помочь этому сегменту развиться в России. Он также выразил мнение, что по всему государству нужно распространить практику бесплатных парковок (действует в Москве), освобождение от транспортного налога (планируется Дагестане, Башкирии, Забайкалье, Волгоградской области и на Сахалине).
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