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The Boston Consulting Group спрогнозировала рост доли продаж электрокаров в России

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Никита Стаценко
Никита Стаценко

Редактор. RB.RU

Алена Шаповалова

Эксперты полагают, что развитие сети зарядных станций, а также снижение ввозных налогов и платежей на владение электромобилем могли бы помочь этому сегменту развиться в России.

The Boston Consulting Group спрогнозировала рост доли продаж электрокаров в России

Руководитель глобального направления «города будущего» The Boston Consulting Group (BCG) Владислав Бутенко уверен, что в России будет постепенное снижение количества традиционных бензиновых и дизельных легковых машин, сообщается в исследовании консалтинговой компании, которое есть в распоряжении «РИА Новости».

«Если говорить о России, то она относится к группе стран, где ожидается постепенное снижение доли традиционных бензиновых и дизельных легковых автомобилей в продажах с примерно 97% сейчас до 55% к 2035 году», — считает  Бутенко.

Специалист уверен, что развитие сети зарядных станций, а также снижение ввозных налогов и платежей на владение электромобилем могли бы помочь этому сегменту развиться в России. Он также выразил мнение, что по всему государству нужно распространить практику бесплатных парковок (действует в Москве), освобождение от транспортного налога (планируется  Дагестане, Башкирии, Забайкалье, Волгоградской области и на Сахалине).

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Фото: megaflopp/shutterstock

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