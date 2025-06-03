Эксперты назвали причины нехватки IT-специалистов в промышленности

По данным hh.ru, с января по апрель 2025 года промышленные предприятия разместили на сервисе более 27 тыс. вакансий для IT-специалистов, это даже на 7% меньше, чем годом ранее. При этом число «айтишников» на рынке труда растет. По словам гендиректора АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко, что в 2024 году в России насчитывалось около 1 млн IT-специалистов, их число год к году увеличилось на 13%.

При этом почти все опрошенные «Ведомостями» предприятия заявляют о дефиците IT-кадров. Не хватает IT-специалистов, работающих с оборудованием на производственных площадках. Серьезной проблемой становится дефицит квалифицированных кадров в сфере ИИ.

Московская торгово-промышленная палата, маркетинговое агентство «Динамика» и коммуникационное агентство Faves опросили руководителей 148 российских предприятий из разных отраслей в разных регионах России и выяснили, что 44% респондентов считают основным препятствием для внедрения цифровых технологий на предприятиях именно кадровый голод.

На предприятиях отмечают нехватку ML-инженеров, инженеров по ИИ и с опытом работы с IoT (интернетом вещей) и цифровыми двойниками. Заместитель гендиректора Трубной металлургической компании (ТМК) по IT Дмитрий Якоб указывает на дефицит любых опытных IT-специалистов уровня middle и senior и говорит, что больше всего нужны специалисты по кибербезопасности, работе с данными и по ИИ.

Нехватка квалифицированных IT-специалистов и особенно ИИ-кадров объективно тормозит цифровизацию промышленности, полагает старший аналитик практики «Промышленность и ресурсы» консалтинговой компании Ward Howell Екатерина Слободскова. По ее словам, компаниям сейчас нужно внедрять системы предиктивной аналитики, цифровых двойников, системы управления производственным процессом и сбором данных – MES и SCADA нового поколения.

Но из-за отсутствия кадров инвестиции в технологии не дают полного эффекта, цифровые инициативы остаются пилотами и не превращаются в системные решения, добавляет директор по развитию бизнеса системного интегратора DCLogic Андрей Стеблевский.

IT-специалисты не спешат устраиваться в промышленные компании. Крайне востребованные инженеры и операторы АСУ ТП должны разбираться в технологическом процессе конкретного производства, объясняет партнер «Экопси консалтинга» Григорий Финкельштейн, который консультирует промышленные предприятия. На овладение такими знаниями уходит время и, пока «айтишник» этим занимается, он не приобретает знания, нужные в целом для рынка труда. Это делает его узким специалистом, которому сложно конкурировать с IT-кадрами более широкого профиля, если он решит уйти в другую сферу.

Кроме того «айтишникам» больше нравятся традиционные для IT-сферы условия труда, им удобнее работать дома или в офисе, чем целыми днями в цехе, добавляет эксперт.

Директор по развитию кадрового агентства «Стафф-АП», эксперт по рынку труда МГО «Опоры России» Елена Лимонова назвала Русбейс возможные причины кадрового голода в промышленном IT.

Непривлекательность промышленного сектора:

Для многих IT-специалистов (особенно молодых и талантливых) работа в «традиционной» промышленности (заводы, фабрики) кажется менее престижной, динамичной и высокооплачиваемой по сравнению с IT-компаниями, финтехом, e-commerce или зарубежными проектами.

Специфика знаний:

Промышленному IT нужны специалисты, понимающие не только программирование, но и технологии конкретного производства (АСУ ТП, IoT, промышленные сети, SCADA-системы), что требует дополнительного обучения или опыта.

Условия труда:

Предприятиям может быть сложно конкурировать по условиям (гибкий график, удаленка, корпоративная культура, уровень зарплат) с чистыми IT-компаниями.

Импортозамещение:

Курс на импортозамещение ПО и оборудования резко увеличил спрос на разработчиков, способных создавать и адаптировать отечественные решения под специфические промышленные задачи, а таких специалистов особенно мало.

Интеграционная сложность:

Проблема интеграции (41%) тесно связана с кадровой. Интегрировать разнородные (часто устаревшие и новые) системы на производстве – сложная задача, требующая уникальных компетенций, которых не хватает.

Разрыв между образованием и практикой:

Вузы могут не успевать адаптировать программы под быстро меняющиеся требования промышленной цифровизации и импортозамещения.

Лимонова также объяснила, почему привлечь IT-специалистов на заводы в настоящее время сложно. Во-первых, это стереотипы. У многих «айтишников» сложились образы заводов как консервативных, бюрократизированных структур с устаревшим оборудованием. Во-вторых, география. Крупные промышленные предприятия часто расположены не в столицах, где сосредоточен основной пул IT-кадров.

Лимонова считает, что для решения проблемы дефицита IT-кадров в промышленности нужно развитие целевой подготовки и переподготовки кадров (вузы, курсы) с фокусом на промышленные технологии и импортозамещение, усиление сотрудничества между бизнесом, образованием и государством для прогнозирования потребностей и финансирования обучения и развитие удаленных форматов для IT-кадров в промышленности.

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