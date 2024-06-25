Эксперты назвали Россию одной из самых благоприятных стран для развития искусственного интеллекта. Хотя ни в одной стране правовая база не покрывает весь цикл сервисов на основе ИИ, в России развивается саморегулирование развития отрасли, которое является наиболее оптимальным механизмом минимизации рисков.
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Россия является одной из самых благоприятных стран для развития технологий генеративного искусственного интеллекта. Данный вывод содержится в результатах исследования агентства «Яков и Партнеры» и Альянса в сфере искусственного интеллекта.
Наряду с Россией, в первую группу благоприятных для развития ИИ стран вошли США, Израиль, Сингапур, ОАЭ. В них предоставляются подходящие развитию и привлечению инвестиций условия.
Эксперты отметили, что ни в одной стране пока нет должной нормативно-правовой базы для покрытия всех циклов жизни генеративного ИИ.
«Это обусловлено тем, что нет общепринятых правил митигации рисков, поэтому страны постепенно вводят и тестируют требования на тех этапах, которые считают для себя рисковыми», — говорится в результатах исследования.
На основе анализа мировой практики аналитики назвали несколько главных рисков при развитии ИИ-технологий: рост объема некачественного контента, сгенерированного ИИ, потенциальный вред от ложных ответов, негативное влияние на рынок труда, цифровое мошенничество, нарушение этических норм.
Ключевыми способами минимизации рисков эксперты назвали саморегулирование ИИ-отрасли, маркировку генеративного контента, повышение цифровой и правовой грамотности населения.
Фото на обложке: LariBat /
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