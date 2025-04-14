Эксперты оценили эффективность участия селлеров в региональных подразделах российских товаров

«Продавцы из Ростовской области, подключившиеся в 2024 году к региональной витрине на Ozon, увеличили количество заказов почти в два раза. У некоторых рост выручки составил 30% всего за несколько месяцев. И это без масштабных вложений в рекламу — сработало простое, но точное позиционирование местных производителей», — заявила основатель EW бизнес-клуба и Ecomweekend Club Ирина Поддубная.

По мнению эксперта, все больше покупателей выбирают локальные бренды: им важно поддерживать «своих», доверять качеству и знать, откуда пришел товар. Подобное покупательское поведение становится трендом.

Участие в таких разделах, как, например, «Сделано в Тульской области» или «Сделано в Удмуртии», помогает тем, кто только выходит на маркетплейсы.

«В условиях высокой конкуренции попасть в такую подборку — это как получить место на витрине в большом торговом центре. Видимость выше — и шанс на покупку тоже», — считает специалист.

Сооснователь бренда Paragraph Collection и автор Telegram-канала «Развитие на маркетплейсах» Максим Попов добавляет, что такие разделы нуждаются в продвижении.

«Если маркетплейсы будут к этому привлекать еще и внешний трафик, например, эти разделы отдельно подсвечивать на рекламных площадках или где-то по телевидению, то часть продаж начнет идти через них. За счет более низкой конкуренции селлеры получат огромные плюсы. "Продажи" будут обходиться дешевле для тех, кто производит товары в России», — считает эксперт.

В апреле на Wildberries появилось десять новых подразделов с товарами региональных производителей: «Сделано в Тульской области», «Сделано в Нижегородской области», «Сделано в Кировской области», «Сделано в Вологодской области», «Сделано в Свердловской области», «Сделано в Саратовской области», «Сделано в Калининградской области», «Сделано в Республике Башкортостан», «Сделано в Республике Удмуртия», «Сделано в Рязанской области». На данный момент к витрине раздела подключены уже 38 регионов, а до конца года в планах подключение до 50 субъектов.

Как пояснили Русбейс в Wildbrries, товары бренда должны быть оригинальными и произведены в указанном регионе — это главный критерий отбора продавцов для подразделов. Пользователи Wildberries могут самостоятельно выбрать интересующий их регион в разделе «Сделано в России», найти товары местного производства. Основная идея витрины — собрать товары от региональных селлеров в один большой раздел, чтобы покупателям было легче ориентироваться в ассортименте продукции из разных уголков России.

За 11 месяцев 2024 года на Ozon ассортимент витрин «Сделано в России» увеличился до 2,1 млн товаров, а оборот региональных производителей вырос на 60%. Наибольший рост показали предприниматели из Югры (в 3 раза), Липецка (в 2,7 раза) и Новосибирска (+90%). С января по ноябрь количество заказов увеличилось в 2,7 раза, до 4,5 млн единиц с наибольшим спросом на продукцию из витрины «Сделано в Москве». За год на Ozon запущено 14 новых региональных витрин, всего представлена продукция из 21 региона.

Присоединиться к витринам можно в заявочном порядке.

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