Эксперты оценили стоимость продуктовой корзины в городах России

Аналитики «Ромир» подсчитали среднюю стоимость продуктовой корзины в городах России. Средняя цена набора из 35 товаров повседневного спроса составила более 4,3 тыс. рублей, сообщается на сайте организации.

Исследование проводилось с октября по ноябрь 2024 года в 19 городах России и семи федеральных сетях продуктовых магазинов: «Пятерочка», «Cупер Лента», «Верный», «Магнит», «Дикси», «Фасоль», «Вкусвилл». Дороже всего продовольственная корзина оказалась в Краснодаре (4865 рублей, на 13% выше среднего), Челябинске (4786 рублей, на 11,2% дороже среднего) и Волгограде (4757 рублей, на 10,5% дороже).

При этом крупнейшие города страны, такие как Москва и Санкт-Петербург, не попали в топ по ценам на продукты, и заняли середину и нижнюю часть списка. Например, в Самаре, Воронеже и Ростове-на-Дону продуктовая корзина в среднем стоит дороже, чем в Москве, а дешевле Санкт-Петербурга оказались Калининград, Красноярск и Омск.

Среди городов дешевле всего продукты стоят в Новосибирске — средняя цена корзины составила 3802 рубля, что на 13,15% дешевле среднероссийского показателя. Наиболее доступной сетью оказалась «Пятерочка» (3368 рублей, на 27,7% дешевле среднего), самой дорогой — «ВкусВилл» (6674 рубля, на 55,1% дороже).

Эксперты также выяснили, что 39% россиян тратят на продукты питания от 30% до 50% своих доходов, а 30% жителей страны вынуждены тратить «от 50% и более своего кошелька».

По данным августовского исследования «Руспродсоюза», цена минимальной месячной корзины продуктов на одного человека с начала 2024 года выросла более чем на 10% и составила около 6,7 тыс. рублей. Дороже всего базовый набор питания стоил на Чукотке (15,2 тыс. рублей) и в Магаданской области (11 тыс. рублей).

В июне этого года правительство подняло прожиточный минимум на 2025 год до 17 733 рублей в среднем и до 19 329 рублей для трудоспособного населения. В Москве на 2024 год эти показатели составляют 22 662 рубля и 25 879 рублей соответственно.