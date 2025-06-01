Эксперты рассказали о важных для бизнеса нововведениях, которые вступают в силу в июне

Ужесточение контроля Росфинмониторинга

С 1 июня 2025 года Росфинмониторинг сможет приостанавливать банковские переводы, если заподозрит, что они связаны с легализацией средств, полученных преступным путем, или с финансированием экстремизма, рассказала Русбейс ведущий юрисконсульт «КСК групп» Ирина Михеева. Такие полномочия были предоставлены поправкой в закон № 115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» (ПОД/ФТ/ФЭ). Ведомство сможет «заморозить» перевод на срок до 10 дней.

Данные нововведения позволят Росфинмониторингу пресекать мошеннические схемы через подставных лиц — «дропперов», которые выступают как посредники, передавая или обналичивая незаконные средства, говорит Михеева.

По словам партнера NOVATOR Legal Group Александра Каткова, для бизнеса, особенно финансовых организаций (банки, страховщики, МФО, ломбарды и другие, подпадающие под действие закона), это означает необходимость фундаментального пересмотра систем внутреннего контроля.

Изменения коснутся следующих сфер деятельности финансовых организаций:

1. Идентификации клиентов, поскольку становится обязательным использование современных технологических решений, включая биометрические данные.

2. Мониторинга операций. Его придется усилить и адаптировать для выявления не только подозрений в отмывании и терроризме, но и в финансировании экстремизма.

3. Отчетности. Объем и детализация отчетов, направляемых в Росфинмониторинг, особенно по подозрительным операциям, увеличиваются. Административная нагрузка возрастет.

4. Блокировки операций. Появилась обязанность немедленно блокировать операции при получении соответствующего решения уполномоченного органа и незамедлительно информировать Росфинмониторинг.

5. Создания актуальных «стоп-листов» из-за расширения оснований для включения лиц в перечни, связанные с экстремизмом. Бизнес обязан оперативно реагировать на обновления этих списков и применять меры по замораживанию активов.

Кроме того, вводятся новые административные санкции (включая значительные штрафы и возможность приостановки деятельности) за воспрепятствование проверкам и неисполнение предписаний Росфинмониторинга в новой сфере финансирования экстремистской деятельности, аналогичные существующим за нарушения закона №115.

Корректировка правил включения в реестр малого и среднего бизнеса

С 3 июня упрощается процедура включения субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в единый реестр субъектов МСП и единый реестр субъектов МСП – получателей поддержки. Закон также позволит малому бизнесу в моногородах и особых экономических зонах получить новую помощь от государства, например льготные кредиты.

По словам Каткова, изменения касаются, в первую очередь, вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства. Понятие «вновь созданные» юрлица и ИП теперь применяется к тем, кто зарегистрирован в период с 1 декабря предыдущего года по 31 мая текущего года (ранее применялись другие временные рамки). Главное практическое следствие – такие субъекты включаются в реестр МСП в упрощенном порядке, без первоначальной проверки показателей выручки и численности.

«Данные изменения упрощают и ускоряют получение статуса МСП для компаний и ИП, что открывает доступ к широкому спектру мер поддержки (специальные налоговые режимы, упрощенные процедуры, доступ к госзакупкам в рамках квот по ФЗ №44). Для ИП на патентной системе налогообложения снимается неопределенность в части отнесения к категории микропредприятий. Существующим МСП рекомендуется проверить актуальность своих данных в реестре», — говорит эксперт.

Запрет на иностранные мессенджеры

С 1 июня некоторые компании не смогут пользоваться иностранными мессенджерами для служебной переписки, рассказала Ирина Михеева из «КСК групп».

Федеральным законом № 41 установлен запрет на использование принадлежащих иностранным юридическим лицам или иностранным гражданам мессенджеров. Такой запрет распространяется на владельцев маркетплейсов (от 100 тыс. пользователей) и соцсетей (от 500 тыс. пользователей), операторов связи, госкорпорации, банки и некредитные финансовые организации. Список мессенджеров утверждает Роскомнадзор, в него уже вошли самые популярные сервисы.

Для всех остальных компаний, которые не упомянуты в законе, ограничений нет. За нарушение запрета предусмотрены административные штрафы до 50 тыс. рублей — для должностных лиц и до 700 тыс. рублей — для организаций.

Завершение моратория на неустойки застройщикам

Михеева напомнила, что 30 июня 2025 года завершится мораторий на ответственность застройщиков. До этой даты включительно не начисляются: неустойка за нарушение срока сдачи многоквартирного дома, являющегося уникальным; неустойка за несвоевременное устранение недостатков (дефектов) объекта долевого строительства, если жилье приобретено для личных нужд; штраф, присужденный судом за нарушение срока исправления дефектов.

Правительство ввело мораторий в качестве антикризисной поддержки застройщикам в марте 2024 году. По словам Каткова из NOVATOR Legal Group, при отсутствии продления, застройщики с июля 2025 года вновь будут нести полную финансовую ответственность по всем обязательствам, возникшим до истечения моратория, но не исполненным в срок. Это создает риски существенных финансовых выплат по просроченным проектам, считает эксперт.

«Таким образом, если мораторий не продлят, то дольщики, в частности, смогут взыскать неустойку за несвоевременную передачу квартиры, нарушения сроков устранения недостатков», — добавила Михеева.

Штрафы за отсутствие уведомления

С 27 июня ужесточат правила КоАП РФ о нарушениях порядка обязательного уведомления уполномоченных органов о запуске отдельных видов бизнеса, рассказал Русбейс управляющий партнер адвокатского бюро «Юг» Юрий Пустовит. За непредставление такого извещения станут назначать повышенные штрафы. Должностные лица заплатят от 7 тыс. до 12 тыс. рублей, а компании – от 24 тыс. до 48 тыс. рублей.

По словам Каткова, увеличение штрафов делает неисполнение требования об уведомлении значительно более дорогостоящим для бизнеса, особенно в сферах, где такое уведомление обязательно (розничная торговля, общественное питание, бытовые услуги и др.). Законодатель прямо связывает это ужесточение с необходимостью усиления защиты потребителей.

Другие важные нововведения

С 1 июня также введен разрешительный режим продажи безалкогольных напитков (соков, морсов и других), обязательная маркировка которых стартовала 1 июня 2024 года и 10 февраля 2025 года. Суть механизма в том, что онлайн-касса отправляет в систему «Честный знак» запрос на проверку кода товара, пояснил Пустовит. Если продажа запрещена, заранее настроенное ПО выдаст предупреждение.

Кроме того, с 1 июня СМС с кодом подтверждения аутентификации или значимого действия с помощью ЕСИА должно приходить после телефонного соединения, если было отправлено во время соединения. Таким образом СМС будет приходить, когда злоумышленники больше не смогут удерживать внимание человека. Заявление о снятии самозапрета на кредиты можно будет подать через Госуслуги только с применением усиленной квалифицированной электронной подписи.

Также с 30 июня истекает срок проверки операторами, в частности, сведений: об абонентах, договоры с которыми заключили до 1 января.

«Безусловно, июньские изменения затрагивают разные аспекты бизнеса, но наиболее значимыми с точки зрения масштаба требуемых действий и потенциальных рисков являются реформа ПОД/ФТ/ФЭ и снятие моратория для застройщиков. Корректировка правил для МСП носит позитивный, упрощающий характер, а ужесточение штрафов за уведомление – это сигнал для малого бизнеса о важности соблюдения стартовых формальностей», — считает Катков.

Отчеты о движении денежных средств на зарубежных счетах

Эксперты также напомнили о необходимости подачи валютными резидентами отчетов о движении денежных средств на зарубежных счетах до 2 июня. По словам старшего налогового консультанта IPN Partners Марии Василенко, 2 июня – крайний срок сдачи отчетов о движении средств и иных финансовых активов по зарубежным счетам (общеустановленный срок 1 июня выпадает на выходной день).

«В отчетах необходимо задекларировать все иностранные брокерские и банковские счета, а также электронные кошельки. При этом в отчетах необходимо отражать не только движение денежных средств и остатки средств по ним на начало и конец отчетного периода, но и движение иных финансовых активов», — Василенко.

Штрафы при первом нарушении достигают 3 тыс. рублей, повторном — 20 тыс. рублей. Отчет можно не предоставлять, если гражданин находился в 2024 году за пределами РФ в течение 183 дней или его счет открыт в странах ЕАЭС, или в странах, осуществляющих автоматический обмен финансовой информацией, но только в тех случаях, когда сумма зачисленных или списанных денежных средств, либо остаток средств на таком счете на конец года не превышает 600 тыс. рублей.

Перечень стран, с которыми у России имеется автоматический обмен финансовой информацией, заметно сократился, рассказала адвокат и партнер DS LAW Инесса Силюк. Из него исключены все страны Евросоюза, а значит зачисление денежных средств на счета, открытые в них, будет незаконным и может повлечь привлечение к ответственности в виде штрафа в размере до 40% от суммы запрещенной операции (ст. 15.25 КоАП РФ).

«Так, например, под запрет попадают все виды операций с ценными бумагами. При подаче отчета следует проанализировать возможные последствия и вопросы, которые налоговая неизбежно вам задаст», — рассказала Силюк.

Фото на обложке: Oleg Elkov