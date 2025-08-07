Эксперты: троянец LunaSpy захватывает Android под видом антивируса — обычно через мессенджеры
Но проблема не так опасна, если не нажимать всё подряд
«Лаборатория Касперского» зафиксировала резкий всплеск атак с использованием нового шпионского трояна LunaSpy. Программа под видом антивируса получает полный доступ к смартфону: от экрана до галереи. Эксперты предупреждают: угроза реальна, и главное оружие хакеров — невнимательность пользователей.
Имитация защиты как повод для взлома
Троянец LunaSpy мимикрирует под антивирус и сам предлагает «обезвредить» несуществующие угрозы. После установки пользователь видит фейковое уведомление о наличии опасных вирусов на устройстве. Чтобы «почистить» смартфон, программа просит доступ к системным функциям — и получает его.
По данным «Лаборатории Касперского», вирус распространяется через мессенджеры под видом приложений для защиты или финансовых сервисов. Только в июне и июле 2025 года зафиксировано более 3000 атак на Android-устройства в России. При этом эпизодические случаи фиксировались ещё в феврале.
Что делает троянец на устройстве
После того как жертва предоставляет нужные разрешения, LunaSpy:
- записывает звук с микрофона и видео с камеры;
- отслеживает геолокацию в реальном времени;
- ведёт запись экрана и перехватывает активность в браузерах и мессенджерах;
- крадёт пароли, читает SMS и звонки;
- загружает контакт-листы и, потенциально, фото из галереи.
Отдельный кусок кода даже позволяет выгружать изображения из памяти телефона, но эта функция пока не была замечена в активном использовании.
Атака не точечная — она массовая
Эксперты сходятся во мнении: речь идёт не о точечном шпионаже, а о массовой атаке. Даже несколько десятков успешных установок дают хакерам большой объём чувствительной информации.
«Маскировка вредоносного ПО под антивирус — очень старый прием, впервые ставший популярным ещё в нулевых, но тогда эта атака была направлена преимущественно на пользователей ПК. В данном случае мы имеем дело с такой же массовой угрозой», — объясняет Михаил Климов, руководитель направления центра мониторинга и реагирования на кибератаки RED Security.
Он подчёркивает, что ущерб от таких атак напрямую зависит от доступа к аккаунтам: чем больше разрешений — тем больнее последствия.
Android под ударом — и iOS тоже
С одной стороны, многие пользователи не видят необходимости в установке антивируса на смартфон — в связи с этим подобные схемы применяются не так часто, комментирует Алексей Коробченко, начальник отдела по информационной безопасности компании «Код Безопасности».
С другой стороны, даже три тысячи установок — это довольно солидная цифра.
Может показаться, что большинство заражений происходит именно на Android — просто потому, что система даёт больше свободы пользователю. А значит — и больше рисков Однако эксперт подчёркивает: не всегда важно, какая ОС установлена на смартфон.
«Если владелец устройства не глядя нажимает все кнопки "Далее", игнорирует предупреждения и дает приложению все возможные права, то и самая совершенная ОС не сможет "спасти" пользователя. И такое поведение характерно для владельцев устройств на любой ОС, неважно Android или iOS», — подчёркивает Алексей Коробченко.
Для iOS подобный сценарий реализуется сложнее. Установить троян напрямую почти невозможно — только если замаскировать его под полезное приложение, например «калькулятор с сюрпризом». Но такие атаки требуют иных каналов распространения и больше усилий, поэтому случаются реже.
Как не отдать смартфон в чужие руки
В ситуации с LunaSpy сработал проверенный приём социальной инженерии: создать ощущение угрозы и предложить фальшивую защиту. Чтобы не попасть в ловушку:
- скачивайте приложения только из официальных магазинов: RuStore, Google Play, App Store;
- обращайте внимание на запрашиваемые разрешения — если антивирус хочет доступ к фото и микрофону, это повод насторожиться;
- не устанавливайте APK-файлы по ссылке из мессенджера, даже если прислал знакомый.
Контекст
Это уже не первая подобная атака. В 2024 году «Лаборатория Касперского» сообщала о LianSpy — троянце-шпионе, который прятался под видом системных приложений. Тогда атаки были точечными, теперь — гораздо масштабнее.
По оценкам T.Hunter, в России около 60–70 млн активных Android-устройств. Даже 1% заражений — это сотни тысяч потенциальных жертв. И хотя большинство пользователей не устанавливают антивирусы на смартфон, такие атаки могут распространиться — за счёт паники и фейкового ощущения угрозы.
Фото: D-Keine / Getty Images
