«Яндекс.Путешествия» открыли всем отелям и гостиницам бесплатный доступ к «Экстранету»

«Яндекс.Путешествия» открыли бесплатный доступ всем отелям к своей цифровой платформе «Экстранет». Об этом рассказали в пресс-службе сервиса. Подключиться смогут как юрлица, так и ИП и самозанятые.
Возможности «Яндекс.Путешествий» станут доступными для любых отелей, баз отдыха или глэмпинга (отдых на природе). Как отмечают в компании, это особенно актуально для небольших региональных заведений, поскольку решение упростит доступ к большому числу пользователей.
Сами клиенты получат расширенный выбор предложений и услуг. По словам руководителя сервиса Павла Алешина, решение представлено как раз к подготовке туристического сезона.
Он указал на укрепляющийся тренд на туризм внутри страны, который повышает спрос на новые гостиницы и отели особенно, в не самых очевидных для путешествий регионах.
«Наша платформа для отелей значительно упрощает малому и среднему бизнесу выход на этот рынок. А от расширения выбора среди хороших и доступных отелей в итоге выигрывают главные клиенты — туристы», — отметил Алешин.
Регистрация на платформе потребует лишь данных о заведении, сведений о тарифах и номерах, а также фото и правил бронирования и отмены. После прохождения модерации гостиница отобразится в «Яндекс.Путешествиях».
До этого отели могли подключиться к «Яндекс.Путешествиям» только через технических партнеров — менеджеров каналов.
Ранее «Яндекс.Путешествия» обновили условия партнерской программы. Сервис добавил возможность участия для физических лиц и повысил размер вознаграждения.
Фото на обложке: Jacob Lund /
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