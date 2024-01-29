Холдинг «Экто» Юсуфа Алекперова инвестирует в переработку б/у шин

Холдинг «Экто» Юсуфа Алекперова планирует приобрести «Премио Крамб». Компания занимается переработкой изношенных покрышек в резиновую крошку. Об этом пишет «Коммерсантъ».

«Премио Крамб» зарегистрирована в Ленинградской области. Выручка по итогам 2022 года составила 84 млн рублей, чистая прибыль — примерно 6 млн рублей.

Федеральная антимонопольная служба удовлетворила ходатайтво АО «Вестерн Петролеум Транспортэйшн» (ВПТ, входит в «Экто») в покупку доли в уставном капитале ООО «Премио Крамб» в размере 100%. В ФАС считают, что сделка не приведет к ограничению конкуренции на рынке утилизации отходов резины во вторичное сырье.

Юсуф Алекперов — сын акционера «Лукойла» и бывшего президента нефтекомпании Вагита Алекперова. В «Экто» входят ВПТ, автодилер «Лукавто», производитель энергетиков «План Б», а также небольшая нефтесервисная компания «ВэллТех».

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