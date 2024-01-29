Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Холдинг «Экто» Юсуфа Алекперова инвестирует в переработку б/у шин

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Холдинг «Экто» Юсуфа Алекперова планирует приобрести «Премио Крамб». Компания занимается переработкой изношенных покрышек в резиновую крошку. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Холдинг «Экто» Юсуфа Алекперова инвестирует в переработку б/у шин

«Премио Крамб» зарегистрирована в Ленинградской области. Выручка по итогам 2022 года составила 84 млн рублей, чистая прибыль — примерно 6 млн рублей.

Федеральная антимонопольная служба удовлетворила ходатайтво АО «Вестерн Петролеум Транспортэйшн» (ВПТ, входит в «Экто») в покупку доли в уставном капитале ООО «Премио Крамб» в размере 100%. В ФАС считают, что  сделка не приведет к ограничению конкуренции на рынке утилизации отходов резины во вторичное сырье.

Юсуф Алекперов — сын  акционера «Лукойла» и бывшего президента нефтекомпании Вагита Алекперова. В «Экто» входят ВПТ, автодилер «Лукавто», производитель энергетиков «План Б», а также небольшая нефтесервисная компания «ВэллТех».

Фото на обложке: Eduard Goricev / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Стамбул для инвесторов: обзор 5 районов, открытых для инвестиций
  2. 2 Синдикаты, новые фонды и поиск smart money: что ждёт российский венчур в 2024 году
  3. 3 Консервативный или агрессивный
  4. 4 5 препятствий, которые не дают нам инвестировать
  5. 5 Мошенники, кризисы, нехватка знаний
AgroCode Hub
Последние новости, актуальные события и нетворкинг в AgroTech-комьюнити — AgroCode Hub
Присоединяйся!

ВОЗМОЖНОСТИ

31 января 2024

Neiry

31 января 2024

Охота за ошибками

31 января 2024

Data Fusion Awards 2024

Все ВОЗМОЖНОСТИ