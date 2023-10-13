Маркетплейс «М.Видео-Эльдорадо» начал тестировать доставку техники из стран СНГ

Маркетплейс «М.Видео-Эльдорадо» начал тестировать поставки техники из стран СНГ, на этапе пилота проекта компания налаживает сотрудничество с продавцами из Казахстана.
Как рассказала агентству ТАСС директор маркетплейса Александра Иванченко, уже сейчас доступен заказ бытовой техники и электроники напрямую от казахстанских продавцов. Она добавила, что компания анализирует результаты, но пока рано делать выводы о дальнейшей судьбе проекта.
Сейчас среди партнеров маркетплейса — свыше 700 поставщиков, до конца года компания хочет увеличить их число до 800.
Иванченко также сообщила о планах нарастить долю бизнеса в продажах группы. По результатам 2023 года ожидается увеличение доли 3P. Она добавила, что сегодня средний чек покупок на маркетплейсе составляет 7,5 тыс. рублей, что выше, чем у универсальных онлайн-площадок.
Фото на обложке: rangizzz /
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