Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Маркетплейс «М.Видео-Эльдорадо» начал тестировать доставку техники из стран СНГ

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Маркетплейс «М.Видео-Эльдорадо» начал тестировать поставки техники из стран СНГ, на этапе пилота проекта компания налаживает сотрудничество с продавцами из Казахстана.

Маркетплейс «М.Видео-Эльдорадо» начал тестировать доставку техники из стран СНГ

Как рассказала агентству ТАСС директор маркетплейса Александра Иванченко, уже сейчас доступен заказ бытовой техники и электроники напрямую от казахстанских продавцов. Она добавила, что компания анализирует результаты, но пока рано делать выводы о дальнейшей судьбе проекта.

Сейчас среди партнеров маркетплейса — свыше 700 поставщиков, до конца года компания хочет увеличить их число до 800.

Иванченко также сообщила о планах нарастить долю бизнеса в продажах группы. По результатам 2023 года ожидается увеличение доли 3P. Она добавила, что сегодня средний чек покупок на маркетплейсе составляет 7,5 тыс. рублей, что выше, чем у универсальных онлайн-площадок.

Фото на обложке: rangizzz / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Казахстанские биржи KASE и AIX объединят в марте 2024 года
  2. 2 Беларусь, Казахстан, Узбекистан: как продвигаться на трех ключевых digital-рынках СНГ
  3. 3 Как работать с блогерами в Казахстане?
  4. 4 Российские школьники победили на международной олимпиаде по химии в Казахстане
  5. 5 Как организовать прием платежей в Казахстане — личный опыт
AgroCode Hub
Последние новости, актуальные события и нетворкинг в AgroTech-комьюнити — AgroCode Hub
Присоединяйся!

ВОЗМОЖНОСТИ

15 октября 2023

Финансирование стартапов от клуба инвесторов

15 октября 2023

Премия Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов

15 октября 2023

Инвестиционный конвейер новых цифровых продуктов

Все ВОЗМОЖНОСТИ