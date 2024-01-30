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В 2024 году рынок электромобилей вырастет в два раза

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Продажи электромобилей в 2024 году в России в базовом сценарии вырастут в два раза, до примерно 30 тыс. штук. Темпы замедлились, негативный сценарий предполагает отсутствие роста рынка.

В 2024 году рынок электромобилей вырастет в два раза

Для развития рынка нужно увеличить число более дешевых машин до 2 млн рублей и улучшить зарядную инфраструктуру. Пока его формируют в основном электрокары не представленные в стране и более премиальных марок, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные НРА.

В НРА считают, что в 2023 году продажи новых электромобилей выросли в 4,7 раза, до более 14 тыс. штук. Самые продаваемые — китайский Zeekr, Volkswagen и Tesla, Evolute липецкого «Моторинвеста» и марка Voyah.

С 1 января 2025 года быстрые зарядки для электромобилей должны будут работать на программном обеспечении, входящем в реестр отечественного ПО или реестр ПО членов Евразийского экономического союза. По данным 2Chargers, в РФ сейчас примерно 4,5 тыс. электрозаправок, 779 из которых быстрые. 

Фото на обложке: Unsplash

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