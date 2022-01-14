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Стартап Green Drive установит электрозаправки М4 «Дон»

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

К 2024 году компания экс-директора АФК «Система» Андрея Дубовскова — Green Drive — установит 50 электрозаправок мощностью по 150 кВт на магистрали от Москвы до Сочи.

Стартап Green Drive установит электрозаправки М4 «Дон»

Компания в прошлом году уже установила девять зарядок – по две в Москве и Краснодаре, четыре в Сочи и одну в Ростовской области, сообщили «Ведомости».

В этом году Green Drive планирует поставить еще 20 электрозарядок на М4 и инвестирует в это более 60 млн рублей.

Общая стоимость проекта составит, по оценке компании, не менее 150 млн руб. Кроме того, стартап планирует в 2022 году вложить еще 250 млн рублей в установку 80 зарядок в европейской части страны, в частности в ЮФО.

Средства в стартап пока вкладывает его основатель Андрей Дубовсков. Чуть позже компания планирует привлечь институциональных инвесторов и не исключает выпуск облигаций и проведение IPO.

Развитие зарядной инфраструктуры в России пока опережает рост парка электромобилей. В прошлом году был продан 1001 новый электромобиль. Это в 2,6 раза больше, чем в 2020 году, подсчитали в Ассоциации европейского бизнеса. 

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Фото на обложке: Green Drive

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