Стартап Green Drive установит электрозаправки М4 «Дон»

К 2024 году компания экс-директора АФК «Система» Андрея Дубовскова — Green Drive — установит 50 электрозаправок мощностью по 150 кВт на магистрали от Москвы до Сочи.
Компания в прошлом году уже установила девять зарядок – по две в Москве и Краснодаре, четыре в Сочи и одну в Ростовской области, сообщили «Ведомости».
В этом году Green Drive планирует поставить еще 20 электрозарядок на М4 и инвестирует в это более 60 млн рублей.
Общая стоимость проекта составит, по оценке компании, не менее 150 млн руб. Кроме того, стартап планирует в 2022 году вложить еще 250 млн рублей в установку 80 зарядок в европейской части страны, в частности в ЮФО.
Средства в стартап пока вкладывает его основатель Андрей Дубовсков. Чуть позже компания планирует привлечь институциональных инвесторов и не исключает выпуск облигаций и проведение IPO.
Развитие зарядной инфраструктуры в России пока опережает рост парка электромобилей. В прошлом году был продан 1001 новый электромобиль. Это в 2,6 раза больше, чем в 2020 году, подсчитали в Ассоциации европейского бизнеса.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото на обложке: Green Drive
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Акции Ford достигли максимальной цены за 20 лет
- 2 Илон Маск ответил на жалобы владельцев Tesla в России об отсутствии техподдержки
- 3 Российский стартап L-Charge обвинили в продвижении интересов российского газа
- 4 Камеры вместо зеркал и выдвижные дверные ручки: Genesis показал первый электрокар
- 5 На «Уроке цифры» «Яндекс» покажет школьникам, как работают беспилотные автомобили
ВОЗМОЖНОСТИ
16 января 2022
19 января 2022
20 января 2022
20 января 2022
20 января 2022