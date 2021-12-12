Стартап из Ивановской создал устройство для сбора энергии от ходьбы

Компания «Сойминтех» разработала проект напольного покрытия из панелей, способных генерировать электроэнергию от шагов пешеходов. Глава предприятия считает, что собранную энергию можно использовать для освещения улиц, витрин и рекламных установок.

Как рассказал ТАСС генеральный директор «Сойминтех» Александр Охотников, покрытие представляет собой панели из пьезоэлектрического генератора толщиной до 7,5 см и системы электропроводки.

«С каждым шагом пешехода по такому покрытию вырабатывается и преобразуется в электричество энергия, которая может быть либо сохранена в аккумуляторах, либо сразу же направлена на освещение улицы, витрин магазинов, рекламных установок», — отметил Охотников.

По мнению главы «Сойминтеха», одного шага взрослого человека достаточно для выработки порядка 30 Ватт, которых хватит для запитывания порядка пяти светодиодных ламп.

Работы по проекту идут на грант в размере 20 млн рублей, который компания получила в прошлом месяце от Фонда содействия инновациям и центра «Мой бизнес».

Компания «Сойминтех» была основана в 2017 году в селе Соймицы Палехского района Ивановской области. Она специализируется на проектировании и выполнении работ по проектам электроснабжения.

Разработкой ивановского предприятия, по словам генерального директора, заинтересовался «один из технопарков Ярославской области», где планируют использовать «умные» пешеходные зоны для освещения всей территории парка.

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