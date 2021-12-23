Регионам дали право менять тарифы на электроэнергию в жилых домах из-за активности майнеров

Правительство наделило региональные власти правом самостоятельно менять тарифы на электроэнергию в жилом секторе. Так называемые льготные тарифы могут понизить, а те, кто не уложатся в рамки потребления, буду платить больше. На такие меры чиновники пошли из-за активности майнеров, которые занимаются добычей криптовалюты в собственных квартирах.
О внесении поправок в постановление правительства №1178 пишет «Коммерсант».
Согласно документу, власти любого региона России могут самостоятельно менять тарифы на электроэнергию в жилом секторе и устанавливать нормы потребления в рамках так называемых льготных тарифов. После внесения поправок в постановление регионы могут снизить эти тарифы.
Льготные тарифы – это количество киловатт (условно, 300), которое одному потребителю разрешено использовать ежемесячно по номинальной стоимости. Все, что потребитель использует свыше этой нормы, оплачивается по повышенной ставке.
В Крыму, например, по льготному тарифу 3,3 рублей за 1 кВт/ч можно потреблять 150 кВт/ч в месяц. Свыше этой нормы и до 800 кВт/ч – 4,2 рублей за 1 кВт/ч. Еще выше – 5,53 рублей за киловатт.
Власти решились на такие меры из-за всплеска активности майнеров, которые занимаются добычей криптовалюты в жилых домах. За электроэнергию, которая используется для майнинга в больших объемах, эти потребители платят по льготным тарифам, тем самым повышая нагрузку на электросети. Однако, методика расчета тарифов пока не подготовлена – ФАС должна представить ее в течение двух месяцев.
Первыми о подобных случаях открыто заявили власти Иркутской области. Чиновники и энергетики посетовали, что майнеры маскируют криптофермы под квартиры и жилые дома, чтобы не платить за электроэнергию больше. Власти посчитали использование электроэнергии таким образом «злоупотреблением со стороны потребителей».
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Фото на обложке: Georgy Golovin /
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