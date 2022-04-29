В России появилась первая площадка по электрификации транспорта

Российский производитель сверхбыстрых зарядных станций для электромобилей Edison Technologies открыл в Москве первую площадку для электрификации транспорта. Процесс переоборудования состоит из установки электродвигателя, батарей и подключения собственной системы BMS. Об этом RB.RU рассказали в пресс-службе компании.

Специалисты также проведут точечную настройку и оптимизацию всей машины, включая перепрошивку систем ABS и ESP под новые реакции автомобиля на педаль газа и замену некоторых элементов управления, расположенных в салоне.

Конвертация в электромобиль занимает до 8 недель. Переоборудовать одно транспортное средство стоит от от 1,5 млн рублей при нынешней средней стоимости электромобиля на вторичном рынке, например, Tesla Model S 75 — от 3,8 млн рублей, а новой модели — от 7 млн рублей.

Автовладелецы сэкономят на топливе, расходных материалах. Машины на бензине в среднем расходнуют как минимум 8-9 литров на 100 км в городе и на трассе. Половина россиян заправляется АИ-95, а около трети — АИ-92, стоимость которых растет из года в год и по состоянию на 27 апреля превышает 51 рублей и 46 рублей соответственно. Полный бак легковушки обходится в среднем в 3 тыс. рублей, в неделю при активной езде уходит несколько баков.

В дальнейших планах у компании — постепенная интеграция на рынок собственно разработанных электрических схем и BMS-систем для конечных потребителей.